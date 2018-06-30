"كافاني" يُسقط البرتغال ويقود منتخب بلاده لمواجهة فرنسا

في يوم خروج الكبار ووداعية "رونالدو " للمونديال

تأهل منتخب الأوروجواي إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلبه على منتخب البرتغال 2-1 في إطار دور ثمن النهائي.

تقدمت الأوروجواي عند الدقيقة السابعة برأسية جميلة من كافاني بعد تلقيه كرة عرضية من سواريز.

بعد هدف كافاني كثف منتخب البرتغال من هجومه في محاولة لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولم تفلح المحاولات في الوقت الذي غاب فيه النجم كرستيانو رونالدو عن التهديف.

وفي الدقيقة 54 عادل المدافع بيبي النتيجة للبرتغال إثر كرة عرضية حولها برأسه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 62 أضاف كافاني (نجم اللقاء) الهدف الثاني لمنتخب الأوروجواي بتسديدة قوية استقرت داخل الشباك البرتغالية.

ولم تكن محاولات رونالدو ورفاقه في الوقت المتبقي والوقت بدل الضائع كافيًا (6 دقائق) لتعديل النتيجة والعودة للمباراة وسط دفاع متماسك من قبل الأوروجواي التي تأهلت لمواجهة فرنسا.