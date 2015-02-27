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من مخلفات الحرب العالمية الثانية.. بريطانيا تُخلي 2.600 عقار بعد اكتشاف قنبلة

إغلاق الطرق في المنطقة لإتمام عملية التفجير

اضطرت السلطات البريطانية اليوم (السبت)، إلى إخلاء نحو 2.600 عقار في مدينة إكسيتر بجنوب غرب البلاد؛ قبل إبطال مفعول قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الشرطة أنه جرى اكتشاف القنبلة أمس خلال أعمال بناء قرب حرم جامعة.

وأضافت أنها أغلقت الطرق في المنطقة أمام حركة المرور، وأن عملية التفجير يجب أن تكتمل بنهاية اليوم؛ وفقًا لما أوردته "روسيا اليوم".

وأشارت الشرطة إلى أن مسألةً تتعلق بالسلامة العامة مثل هذه؛ أدت إلى بعض الاستثناءات فيما يخص قواعد التباعد الاجتماعي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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من مخلفات الحرب العالمية الثانية.. بريطانيا تُخلي 2.600 عقار بعد اكتشاف قنبلة
سبق

اضطرت السلطات البريطانية اليوم (السبت)، إلى إخلاء نحو 2.600 عقار في مدينة إكسيتر بجنوب غرب البلاد؛ قبل إبطال مفعول قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الشرطة أنه جرى اكتشاف القنبلة أمس خلال أعمال بناء قرب حرم جامعة.

وأضافت أنها أغلقت الطرق في المنطقة أمام حركة المرور، وأن عملية التفجير يجب أن تكتمل بنهاية اليوم؛ وفقًا لما أوردته "روسيا اليوم".

وأشارت الشرطة إلى أن مسألةً تتعلق بالسلامة العامة مثل هذه؛ أدت إلى بعض الاستثناءات فيما يخص قواعد التباعد الاجتماعي.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
07:02 PM

من مخلفات الحرب العالمية الثانية.. بريطانيا تُخلي 2.600 عقار بعد اكتشاف قنبلة

إغلاق الطرق في المنطقة لإتمام عملية التفجير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اضطرت السلطات البريطانية اليوم (السبت)، إلى إخلاء نحو 2.600 عقار في مدينة إكسيتر بجنوب غرب البلاد؛ قبل إبطال مفعول قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الشرطة أنه جرى اكتشاف القنبلة أمس خلال أعمال بناء قرب حرم جامعة.

وأضافت أنها أغلقت الطرق في المنطقة أمام حركة المرور، وأن عملية التفجير يجب أن تكتمل بنهاية اليوم؛ وفقًا لما أوردته "روسيا اليوم".

وأشارت الشرطة إلى أن مسألةً تتعلق بالسلامة العامة مثل هذه؛ أدت إلى بعض الاستثناءات فيما يخص قواعد التباعد الاجتماعي.

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