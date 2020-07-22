النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الرياض عن مبادرة تسوير المواقع الإنشائية: تُحَسّن المشهد الحضاري

قالت: تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في العاصمة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري.

وقالت عبر حسابها في تويتر: مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في مدينة #الرياض الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالعاصمة، تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة.. ونطاق التنفيذ يشمل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الرياض عن مبادرة تسوير المواقع الإنشائية: تُحَسّن المشهد الحضاري
سبق

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في العاصمة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري.

وقالت عبر حسابها في تويتر: مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في مدينة #الرياض الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالعاصمة، تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة.. ونطاق التنفيذ يشمل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
09:20 AM

أمانة الرياض عن مبادرة تسوير المواقع الإنشائية: تُحَسّن المشهد الحضاري

قالت: تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
392

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في العاصمة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري.

وقالت عبر حسابها في تويتر: مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في مدينة #الرياض الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالعاصمة، تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة.. ونطاق التنفيذ يشمل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,952
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,476
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,080
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,209

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة