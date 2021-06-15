هاتف "TECNO CAMON 17 Pro" الجديد يتفوَّق على الهواتف الذكية في التقاط "السيلفي"

شركة تكنو TECNO تطلق أحدث هواتفها الذكية

أطلقت اليوم شركة تكنو (TECNO)، العلامة التجارية الصاعدة عالميًّا للهواتف الذكية من الجيل الجديد، هاتفها TECNO CAMON 17 Pro بنجاح، وركَّزت على صور السيلفي للمستخدمين في مرحلة ما بعد عصر الوباء، وذلك بكاميرا سيلفي بدقة ٤۸ ميجابكسل مزوَّدة بالذكاء الاصطناعي، ومعدَّل تحديث فائق (۹۰ هرتز)، وشاشة ۸.٦ بوصة عالية الدقة. ليس هذا فحسب؛ فقد أظهرت شركة تكنو الإخلاص في فَهْم المستهلكين من خلال دعوة المتخصصين في الصناعة لمناقشة ظاهرة اجتماعية مهمة، هي "صور السيلفي وثقافتها".

TECNO Mobile

وتعد TECNO Mobile العلامة التجارية المميزة للهاتف المحمول في شركة TRANSSION Holdings ، وتضم مجموعة شاملة من الأجهزة المحمولة والهواتف العادية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وقد تأسست عام 2006، ومقرها هونج كونج.

وباعتبارها علامة تجارية، تكرِّس TECNO جهودها لتحويل أحدث التقنيات إلى منتجات محلية بموجب المبدأ التوجيهي "فكِّر عالميًّا، وتصرَّف محليًّا".

وتنتشر شركة TECNO، التي تأسست عام 2006، في أكثر من 60 دولة حول العالم. وهي الآن واحدة من كبرى ثلاث علامات تجارية للهاتف المحمول في إفريقيا، وإحدى الشركات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2016 دخلت تكنو سوق الهواتف النقالة في الشرق الأوسط بعد الحصول على حصة جيدة في إفريقيا، ثم في جنوب شرق آسيا في عام 2017.

كما تُعدُّ TECNO الشريك الرسمي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم في مجال الهواتف والأجهزة اللوحية. ودخلت شركة TECNO في شراكة ممتدة لسنوات عدة مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم؛ بصفتها الشريك الرسمي للحواسيب اللوحية والهواتف.

وتُعدُّ الشراكة خطوة مهمة في الاستراتيجية العالمية التي تتبناها شركة TECNO ، وتُبرز تطلعها نحو بناء العلامة التجارية الأكثر تأثيرًا وأفضلية في مجال الاتصالات الجوالة في الأسواق الناشئة.

ومن خلال الشراكة مع نادٍ ناجح ومشهور مثل نادي مانشستر سيتي، فإن شركة TECNO بذلك قد نجحت في الحصول على مركز مرموق أكثر من أي وقت مضى، يتيح لها التواصل مع المشجعين والمستهلكين حول العالم، وتقديم أحدث ابتكاراتها، وتزويدهم بتجربة هواتف أكثر إلهامًا.

وقال ستيفن ها، المدير العام لشركة تكـنـو موبايل: "نسعى دائمًا إلى تحقيق إنجازات في المنتجات والتكنولوجيا من أجل لمس الروح البشرية، وإلهام الطاقة الإيجابية فيها".

واكتسبت الظاهرة الاجتماعية لصور السيلفي زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت أساسية في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم. لقد تحوَّل العالم بشكل دائم بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وأصبحت وظيفة الصور الشخصية أكثر أهمية؛ إذ يستخدمها الناس للبقاء على اتصال مع أحبائهم بأمانٍ.

ويُعدُّ هاتف CAMON 17 Pro أول منتج يركز على هذا السلوك؛ إذ يربط المستخدمون في الوقت الحاضر في عصر ما بعد الوباء صورَ السيلفي بهويتهم.

وتتمسك شركة تكنو دائمًا بشعار العلامة التجارية "الشباب في الصميم"، ولا تكلُّ أبدًا عن السعي وراء التميز في قيادة الأسواق الناشئة العالمية. تعمل "تكـنـو" باستمرار على ترقية تصميم ومزايا منتجاتها، التي تزداد أناقة وحيوية وتفوقًا باستمرار، وتلامس بروعتها الروح البشرية.

ويعتبر هاتف TECNO CAMON 17 منتجًا فريدًا في عصر ما بعد الوباء.

كاميرا سيلفي بدقة ٤۸ ميجابكسل مزودة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك الجمال بكل تألق

ويمكن للمستخدم التقاط التفاصيل الجميلة بطريقة أنيقة مع لمسة احترافية إضافية بواسطة كاميرا السيلفي بدقة ٤۸ ميجابكسل.

ويمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة رفع صورة السيلفي من خلال خوارزميات دقيقة، يمكنها تحديد الميزات بناء على الجنس، وكذلك ضبط ضوء البيئة لجعل المستخدم في مقدمة ومركز الصورة.

وتساعد المجموعة الواسعة من الأدوات سهلة الاستخدام، والمجهزة في هاتف TECNO CAMON 17 Pro ، المستخدمين على تخصيص الصور التي يريدون التقاطها. ويمكن للمستخدمين الآن إخفاء العيوب والهالات السوداء، والحصول على شكل الجسم المثالي، والقيام بالكثير لتحسين الجمال كما يحلو لهم.

وتم إجراء دراسات مكثفة للتأكد من أن خاصية التجميل تعمل بسلاسة على كل لون بشرة.

تكنو كاميرا لاب - مختبر التصوير بتقنية ™TAIVOS

يأتي هاتف TECNO CAMON 17 Pro مزودًا بتقنية TAIVOS المسجلة كعلامة تجارية. وتوفر تقنية TAIVOS من تكـنـو، التي ترمز إلى "حل تحسين رؤية الذكاء الاصطناعي" (TECNO AI Vision Optimization Solution) ، للمستخدمين تجربة بصرية غير مسبوقة، ولاسيما في بيئات الإضاءة المنخفضة.

ويمكن لـ TAIVOS تصفية ضوضاء الصورة بشكل أفضل، وتحسين وضوحها أيضًا؛ ما يؤدي إلى تحسين تأثيرات التصوير الليلي. وتعمل تقنية TECNO بكفاءة لدفع حدود أداء التصوير بالهاتف المحمول.

وقد تم إجراء الكثير من الأبحاث لتحسين هذه التقنية بشكل أفضل. وتضمنت الأبحاث عددًا كبيرًا من الصور، ومئات من المصورين المحترفين؛ ما جعلها تكنولوجيا جديرة الثقة، وساعد على إدخال أفضل تقنيات الكاميرا في هاتف TECNO CAMON 17 Pro ؛ ما يجعله رائدًا في مجال التصوير الفوتوغرافي.

ويتيح الوضع الليلي الفائق في هاتف TECNO CAMON 17 Pro والمدعوم من™TAIVOS مزيدًا من الضوء، ويحسن التفاصيل في الخلفية ذات الإضاءة المنخفضة؛ وهو ما يضفي وضوحًا لا مثيل له في الصور، ويتيح للمستخدمين الحصول على الضوء حتى في الظلام!

وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي أيضًا لجعل بشرة المستخدم تبدو مذهلة تمامًا بغض النظر عن لونها.

مظهر أنيق ومذهل مع جماليات ووظائف

وتوفر الشاشة مقاس ۸.٦ بوصة ۱۰۸۰ × ۲٤٦۰ فل إتش دي وضوحًا لا يضاهَى، ويخطف الأبصار. وتبدو كل حافة أكثر حدة، وكل لون أكثر إشراقًا؛ حتى تتمكن من غمر المستخدم في الفيديو عالي الدقة والألعاب الاحترافية.

ويوفر معدل التحديث الفائق البالغ ۹۰ هرتز تجربة سلسة ومنعشة لا مثيل لها.

وتم تصميم مظهر الهاتف مع مراعاة الجوانب العملية وجماليات الأناقة. واستخدم المصممون الضوء والظل، إضافة إلى قوام متماسك متناهي الصغر ومتقن الصنع. وتم أيضًا دمج الطلاء البصري لجعل الهاتف مقاومًا لبصمات الأصابع.

وتم تصميم الهاتف مع مراعاة مجموعة من المبادئ المريحة؛ إذ إن الهاتف أنحف من سابقيه، مع إمكانية تعديل الحواف لمنح المستخدم سهولة في الإمساك به.

بطارية طويلة الأمد بأداء فائق

ويعتبر هذا الهاتف قادرًا على منح المستخدمين الأداء الذي يستحقونه؛ إذ أصبحت الرسوم المتحركة أكثر سلاسة، والألعاب غامرة أكثر، والشبكات أسرع.

ويحتوي الهاتف على وحدة معالجة مركزية (۸ نواة) مع محسن الألعاب HyperEngine ؛ ما يجعلها أسرع شريحة من تكـنـو حتى الآن تقدم للمستخدمين أداء استثنائيًّا.

ويسمح تحسين الشبكة باستخدام محرك التنبؤ بتزامن WIFI / LTE ؛ فيظل اتصالك دون انقطاع أثناء اللعب.

ولا داعي للقلق بعد الآن بشأن نفاد شحن هاتفك في اللحظات الحاسمة مع بطارية ضخمة بقوة ٥۰۰۰ مللي أمبير في الساعة. وإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف TECNO CAMON 17 Pro مزودًا بشاحن سريع حتى لا يضطر المستخدمون إلى الانتظار؛ إذ سيكون هاتف TECNO CAMON 17 Pro جاهزًا للذهاب عندما يكونون هم كذلك.

شريحة G95 .. أداء أكثر سلاسة وأسرع

أصبحت الرسوم المتحركة أكثر سلاسة، والألعاب غامرة أكثر، والشبكات أسرع., وتُعدُّ وحدة المعالجة المركزية المكونة من (۸ نواة) مع محسِّن الألعاب HyperEngine الأسرع شريحة حتى الآن؛ وتمنح المستخدمين أداء استثنائيًّا. وإضافة إلى ذلك، تتيح الجدولة الذكية والموازنة إعادة تخصيص الموارد لضمان أقصى قدر من كفاءة الطاقة؛ لتدوم البطارية فترة أطول.

ويسمح تحسين الشبكة باستخدام محرك التنبؤ بتزامن WIFI / LTE بأن يظل الاتصال دون انقطاع أثناء اللعب.

مزود بأحدث نظام OS7.6 المصمم بعناية مع مراعاة المستخدمين

وتدرك "تكنو" أهمية الخصوصية؛ إذ يتيح هاتف TECNO CAMON 17 Pro للمستخدمين استخدام بصمات الأصابع لقفل التطبيقات، والحفاظ على أمان البيانات قدر الإمكان. ويأتي الهاتف أيضًا مع ميزة الخصوصية التي تضمن فقط للمستخدم الذي ينظر مباشرة إلى الشاشة أن يرى ما يتم عرضه.

وبنقرة واحدة يسمح للمستخدمين بالاختيار من بين القوالب الاحترافية لإنشاء ألبومات ديناميكية ومثيرة؛ ليتم تشغيلها للأصدقاء والعائلة.

ولا يمكن أن تكون مشاركة اللحظات الحابسة للأنفاس أسهل من ذلك!