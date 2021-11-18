وبحسب مصادر "سبق" فإن الحريق نتج عنه عدد من الإصابات المتنوعة بين خوف وهلع واختناق.

تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في بلجرشي بمنطقة الباحة حريقاً نشب في شقق مفروشة.

بلجرشي.. الجهات المعنية تباشر حريقاً نشب في شقق مفروشة أحمد العبدالله سبق 2019-11-18 تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في بلجرشي بمنطقة الباحة حريقاً نشب في شقق مفروشة. وبحسب مصادر "سبق" فإن الحريق نتج عنه عدد من الإصابات المتنوعة بين خوف وهلع واختناق. "سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 02:41 PM

بلجرشي.. الجهات المعنية تباشر حريقاً نشب في شقق مفروشة أنباء عن وقوع عدد من الإصابات ما بين خوف وهلع واختناق





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تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في بلجرشي بمنطقة الباحة حريقاً نشب في شقق مفروشة.

وبحسب مصادر "سبق" فإن الحريق نتج عنه عدد من الإصابات المتنوعة بين خوف وهلع واختناق.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.