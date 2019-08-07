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النصر يدشن أطقم الموسم الجديد .. ويسمح للجماهير بالتصوير مع الكأس الاستثنائية

دشن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أمس الثلاثاء أطقم الفريق الأول لكرة القدم والذي سيخوض به منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ م2020.

وغرد الحساب الرسمي لنادي النصر بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قائلاً :" دشن نادي النصر أمس أطقم النصر الأول والثاني لفريق كرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 م.

واستعرض أيضًا حساب النصر على "تويتر" صور أبرز نجوم الفريق أمثال المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله والمحترفين البرازيليين بيتروس ومايكون وجوليانو والكابتن عمر هوساوي وهم يرتدون الطقم الأول والثاني للفريق.

يُشار إلى أن إدارة النادي سمحت للجماهير بالتقاط صورة تذكارية مع كأس بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاستثنائي في متجر النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يدشن أطقم الموسم الجديد .. ويسمح للجماهير بالتصوير مع الكأس الاستثنائية
سبق

دشن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أمس الثلاثاء أطقم الفريق الأول لكرة القدم والذي سيخوض به منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ م2020.

وغرد الحساب الرسمي لنادي النصر بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قائلاً :" دشن نادي النصر أمس أطقم النصر الأول والثاني لفريق كرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 م.

واستعرض أيضًا حساب النصر على "تويتر" صور أبرز نجوم الفريق أمثال المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله والمحترفين البرازيليين بيتروس ومايكون وجوليانو والكابتن عمر هوساوي وهم يرتدون الطقم الأول والثاني للفريق.

يُشار إلى أن إدارة النادي سمحت للجماهير بالتقاط صورة تذكارية مع كأس بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاستثنائي في متجر النادي.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
01:16 AM

النصر يدشن أطقم الموسم الجديد .. ويسمح للجماهير بالتصوير مع الكأس الاستثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أمس الثلاثاء أطقم الفريق الأول لكرة القدم والذي سيخوض به منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ م2020.

وغرد الحساب الرسمي لنادي النصر بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قائلاً :" دشن نادي النصر أمس أطقم النصر الأول والثاني لفريق كرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 م.

واستعرض أيضًا حساب النصر على "تويتر" صور أبرز نجوم الفريق أمثال المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله والمحترفين البرازيليين بيتروس ومايكون وجوليانو والكابتن عمر هوساوي وهم يرتدون الطقم الأول والثاني للفريق.

يُشار إلى أن إدارة النادي سمحت للجماهير بالتقاط صورة تذكارية مع كأس بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاستثنائي في متجر النادي.

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