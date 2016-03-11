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بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب

دمَّرت قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية معادية، تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وذلك من خلال ضربات دقيقة.

اليمن قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية المليشيا الحوثية إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب
سبق

دمَّرت قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية معادية، تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وذلك من خلال ضربات دقيقة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:18 AM

بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
2,019

دمَّرت قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية معادية، تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وذلك من خلال ضربات دقيقة.

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