بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب

دمَّرت قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية معادية، تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وذلك من خلال ضربات دقيقة.
بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب
دمَّرت قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية معادية، تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وذلك من خلال ضربات دقيقة.اليمن قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية المليشيا الحوثية إيران
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بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأربمحمد المواسي سبق 2020-03-11
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:18 AM
بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب
دمَّرت قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية معادية، تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وذلك من خلال ضربات دقيقة.
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