دمَّرت قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية معادية، تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وذلك من خلال ضربات دقيقة.

بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب محمد المواسي سبق 2020-03-11 دمَّرت قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية معادية، تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وذلك من خلال ضربات دقيقة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 12:18 AM

بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب





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دمَّرت قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية معادية، تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وذلك من خلال ضربات دقيقة.