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"هجوم مباغت" ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في صعدة

مقتل 15 متمرداً.. واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، مواقع جديدة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي حرض بمحافظة حجة ومديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي، أن قوات اللواء حررت تبة العشة اليمنية والمناطق المحيطة، بها عقب هجوم مباغت شنته، على مواقع تمركز المليشيا في تلك المناطق.

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 من عناصر المليشيا وإصابة أخرين، ولا تزال جثث قتلى المليشيا متناثرة في مواقع المعارك.

وبين "العجابي" أن الجيش الوطني استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، وأجهزة الاتصالات التي خلفتها المليشيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"هجوم مباغت" ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في صعدة
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، مواقع جديدة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي حرض بمحافظة حجة ومديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي، أن قوات اللواء حررت تبة العشة اليمنية والمناطق المحيطة، بها عقب هجوم مباغت شنته، على مواقع تمركز المليشيا في تلك المناطق.

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 من عناصر المليشيا وإصابة أخرين، ولا تزال جثث قتلى المليشيا متناثرة في مواقع المعارك.

وبين "العجابي" أن الجيش الوطني استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، وأجهزة الاتصالات التي خلفتها المليشيا.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
07:26 PM

"هجوم مباغت" ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في صعدة

مقتل 15 متمرداً.. واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، مواقع جديدة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي حرض بمحافظة حجة ومديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي، أن قوات اللواء حررت تبة العشة اليمنية والمناطق المحيطة، بها عقب هجوم مباغت شنته، على مواقع تمركز المليشيا في تلك المناطق.

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 من عناصر المليشيا وإصابة أخرين، ولا تزال جثث قتلى المليشيا متناثرة في مواقع المعارك.

وبين "العجابي" أن الجيش الوطني استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، وأجهزة الاتصالات التي خلفتها المليشيا.

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