النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفرق الرقابية بـ "الزكاة" تضبط عديداً من المخالفات الضريبية والجمركية

بعد حملة تفتيشية واسعة شملت أكثر من 23 ألف زيارة في مختلف المدن

نفّذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حملة تفتيشية واسعة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها بمشاركة جميع فروع الهيئة، شملت أكثر من 23 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والقطاعات الخاضعة للأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وأسفرت هذه الزيارات التفتيشية للمنشآت الخاضعة للضريبة عن ضبط 2,984 مخالفة ضريبية، في قطاعات تجارية عدة، على رأسها العقارات، الإيواء، والتجزئة، حيث تمثلت معظم المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أقل من المستحق، عدم وجود عنوان المنشأة، إضافة إلى عدم إصدار فواتير ضريبية، كان بعضها إثر بلاغات وردت للهيئة من المستهلكين.

وعلى الصعيد الجمركي، قامت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة بسبع حملات ميدانية مشتركة، بهدف الكشف على البضائع المهربة بالاطلاع على المستندات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وضبطها.

وبعد تنفيذ الحملات الميدانية السبع المنفذة، تم تقديم مرتكبي جرائم التهريب الجمركي للمحاكم المختصة عن طريق النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، إلى جانب فرض غرامات على المخالفين ومصادرة البضائع المضبوطة المهربة.

وتضمنت هذه الحملات مشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة، وهي: وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة.

تأتي هذه الحملات والزيارات التفتيشية استمراراً للدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحد من المخالفات الضريبية وجرائم التهريب، حيث تنفذ الهيئة مئات الزيارات التفتيشية في فروعها كافة بمختلف مناطق المملكة ومدنها.

وجددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

ودعت الهيئة إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الفرق الرقابية بـ "الزكاة" تضبط عديداً من المخالفات الضريبية والجمركية
سبق

نفّذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حملة تفتيشية واسعة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها بمشاركة جميع فروع الهيئة، شملت أكثر من 23 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والقطاعات الخاضعة للأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وأسفرت هذه الزيارات التفتيشية للمنشآت الخاضعة للضريبة عن ضبط 2,984 مخالفة ضريبية، في قطاعات تجارية عدة، على رأسها العقارات، الإيواء، والتجزئة، حيث تمثلت معظم المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أقل من المستحق، عدم وجود عنوان المنشأة، إضافة إلى عدم إصدار فواتير ضريبية، كان بعضها إثر بلاغات وردت للهيئة من المستهلكين.

وعلى الصعيد الجمركي، قامت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة بسبع حملات ميدانية مشتركة، بهدف الكشف على البضائع المهربة بالاطلاع على المستندات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وضبطها.

وبعد تنفيذ الحملات الميدانية السبع المنفذة، تم تقديم مرتكبي جرائم التهريب الجمركي للمحاكم المختصة عن طريق النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، إلى جانب فرض غرامات على المخالفين ومصادرة البضائع المضبوطة المهربة.

وتضمنت هذه الحملات مشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة، وهي: وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة.

تأتي هذه الحملات والزيارات التفتيشية استمراراً للدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحد من المخالفات الضريبية وجرائم التهريب، حيث تنفذ الهيئة مئات الزيارات التفتيشية في فروعها كافة بمختلف مناطق المملكة ومدنها.

وجددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

ودعت الهيئة إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:35 PM

الفرق الرقابية بـ "الزكاة" تضبط عديداً من المخالفات الضريبية والجمركية

بعد حملة تفتيشية واسعة شملت أكثر من 23 ألف زيارة في مختلف المدن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
270

نفّذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حملة تفتيشية واسعة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها بمشاركة جميع فروع الهيئة، شملت أكثر من 23 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والقطاعات الخاضعة للأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وأسفرت هذه الزيارات التفتيشية للمنشآت الخاضعة للضريبة عن ضبط 2,984 مخالفة ضريبية، في قطاعات تجارية عدة، على رأسها العقارات، الإيواء، والتجزئة، حيث تمثلت معظم المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أقل من المستحق، عدم وجود عنوان المنشأة، إضافة إلى عدم إصدار فواتير ضريبية، كان بعضها إثر بلاغات وردت للهيئة من المستهلكين.

وعلى الصعيد الجمركي، قامت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة بسبع حملات ميدانية مشتركة، بهدف الكشف على البضائع المهربة بالاطلاع على المستندات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وضبطها.

وبعد تنفيذ الحملات الميدانية السبع المنفذة، تم تقديم مرتكبي جرائم التهريب الجمركي للمحاكم المختصة عن طريق النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، إلى جانب فرض غرامات على المخالفين ومصادرة البضائع المضبوطة المهربة.

وتضمنت هذه الحملات مشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة، وهي: وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة.

تأتي هذه الحملات والزيارات التفتيشية استمراراً للدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحد من المخالفات الضريبية وجرائم التهريب، حيث تنفذ الهيئة مئات الزيارات التفتيشية في فروعها كافة بمختلف مناطق المملكة ومدنها.

وجددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

ودعت الهيئة إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,389
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,968

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة