وزير الطاقة: سيعود إنتاج السعودية من البترول إلى 11 مليون برميل بنهاية سبتمبر

أعلن عودة الإمدادات البترولية كما كانت عليه نافيًا عدم تأثر البنزين أو الديزل

أعلن وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عودة الإمدادات البترولية كما كانت عليه في السابق.

وقال في مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم بحضور رئيس أرامكو ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر: "يسرني أن أزف لكم بشرى عودة الإمدادات البتروليه لمستواها كما كانت عليه في السابق".

وأوضح أن إنتاج السعودية سيعود إلى 11 مليون برميل بنهاية سبتمر الجاري، وإلى 12 مليون برميل بنهاية نوفمبر المقبل.

وأشار في رده على سؤال لـ"سبق" حول احتساب الخسائر التي تتحملها شركات البتروكيماويات نتيجة عدم تزويدها باللقيم كما هو معتاد إلى أنه يجري مراجعة الشركات الأكثر تأثرًا من جراء العمل التخريبي.. وأكد أن هناك جمعية تمثل هذا القطاع، كان تعاونها جيدًا من بعد الحادث.

وبيّن أنه حرصًا على تقييم خسائر شركة أرامكو سيراجع مجلس إدارة الشركة، وستنظر الحكومة عندما يتم هذا الإجراء. وأضاف بأن التأمين لا يشمل العمل التخريبي.

ولفت إلى أن الداخل لم يتأثر من حيث البنزين أو الديزل، وأنه تم تأخير المؤتمر 24 ساعة حتى تكون هناك موثوقية قوية وعالية.

وذكر وزير الطاقة أن الأعمال التخريبية أو الأعمال الإرهابية جميعها يؤدي إلى إفساد، وهي أعمال ممنهجة، هدفها إضعاف الدولة.

وقال إن ما يؤثر في اقتصاديات السعودية يؤثر في اقتصاديات العالم.. ودعا الدول المتقدمة والدول النامية إلى الحفاظ على أمنها اقتصاديًّا.

من جانبه، قال رئيس أرامكو إن الأعمال التخريبية التي حدثت لن توقف سير الشركة نحو الطرح العام للاكتتاب.

وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، اليوم الثلاثاء أن أرامكو السعودية ستستعيد كامل قدراتها الإنتاجية التي توقفت في وقت سابق على خلفية الهجمات التخريبية على معاملها في بقيق وخريص بنهاية الشهر الحالي بإذن الله.

وقال المهندس أمين الناصر: "تم توقيت هذه الهجمات المتزامنة بما يلحق أكبر الضرر بمنشآتنا. ولقد بينت الاستجابة السريعة وقدرة الشركة على الصمود والتحمل خلال مواجهة تلك الهجمات الإرهابية، والتعامل مع التهديدات التي تهدف إلى تعطيل إمدادات الطاقة التي توفرها أرامكو السعودية للعالم".

وأشاد المهندس أمين الناصر بالعمل الذي قامت به فِرق الاستجابة للطوارئ، منها الإطفائيون وفِرق التشغيل والأمن الصناعي والإدارات المساندة، بالتعاون مع الجهات الحكومية. وأضاف: "شجاعة موظفينا وتفانيهم وكفاءتهم في عمليات الاستجابة هي مبعث للفخر. إن فِرق الإطفاء التابعة لأرامكو، تساندها فِرق الدفاع المدني، تمكنت من تحقيق مستويات قياسية في إطفاء ١٣ حريقًا كبيرًا في مواقع متعددة خلال أقل من ٧ ساعات، وبلا إصابات بحمد الله.

كما أشار إلى أن العديد من موظفي الشركة المتقاعدين من السعوديين وغير السعوديين في لمسة وفاء استثنائية تواصلوا مع الشركة، وعبّروا عن رغبتهم في الانضمام للفِرق المساندة بشكل تطوعي بما يعبّر عن محبتهم المستمرة، وانتمائهم للشركة.

وأعلن أنه جرى استئناف الإنتاج في معمل خريص بواقع ٣٢٠ ألف برميل بعد 24 ساعة من الهجوم. كما أعلن أن الإنتاج في بقيق يبلغ حاليًا مليونَي برميل في اليوم خلال ثلاثة أيام من توقف المعمل بعد الهجمات، وأنه سيعود لمعدلاته السابقة بالكامل في نهاية شهر سبتمبر الجاري -بإذن الله-.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "لدينا سمعة اكتسبناها عن جدارة أن لدينا موثوقية بنسبة تقارب 100 % من حيث تلبية طلبات عملائنا العالميين. وقد دافعنا عن هذه السمعة". مبينا أن الشركة قامت بتعديل عمليات التسليم والشحنات للعملاء من خلال السحب من المخزونات، وتوفير خيارات بديلة لإنتاج النفط الخام الذي توقَّف مؤقتًا.

وأضاف المهندس أمين الناصر: "لم يحدث تأخير أو إلغاء تسليم أي شحنة إلى العملاء العالميين بسبب تلك الهجمات، ولن يحدث ذلك -بإذن الله-. لقد أثبتنا قدرتنا ومرونتنا التشغيلية، وأكدنا سمعة الشركة بوصفها أكبر مورد للنفط في العالم".

وأردف بأن الشركة تمكنت دائمًا من تلبية احتياجات عملائها العالميين حتى في ظل الظروف الصعبة، بما في ذلك الصراعات التي شهدتها منطقة الخليج في الماضي.