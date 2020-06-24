"جوازات الرياض" تفتتح صالة جديدة لخدمة الرسائل والطلبات

مع توفير أحدث أجهزة الحاسب الآلي والكوادر البشرية المؤهلة

افتتح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس بمبنى جوازات المنطقة، اليوم، صالة خدمة الرسائل والطلبات جهزت بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والكوادر البشرية المؤهلة.

يأتي ذلك استكمالاً لما تقوم به المديرية العامة للجوازات من خدمة المستفيدين عن بُعد عبر خدمة الرسائل والطلبات منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وإنفاذاً لتوجيهات المدير العام للجوازات.

وتهدف تلك الخدمة إلى معالجة الخدمات التي يتعثر تنفيذها إلكترونياً من قبل المستفيدين من منصة الخدمات الإلكترونية "أبشر"، لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المتخصصين في إدارات ومكاتب جوازات المنطقة وتوفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدون من خدمات الجوازات الإلكترونية وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعيق إنهاء إجراءاتهم ومعالجة الملاحظات التي قد تواجههم.

ويقوم فريق العمل بالردّ على الرسائل الواردة من المستفيدين.