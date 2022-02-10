جامعة الملك فيصل تنظم المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية

في ضوء مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

تنظم جامعة الملك فيصل المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية في الفترة من 7 – 9 مارس 2022م، بمقر الجامعة في الأحساء، وذلك بالتعاون مع شريكيها الاستراتيجيين وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وتحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أطلقهما سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله تعالى- من أجل استدامة البيئة، ومن منطلق هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الرامية إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وذلك بهدف دراسة واقع الأمن الغذائي الوطني والعربي، وتحدياته، وسبل تجاوزها، وبناء استراتيجيات وسياسات مستقبلية تسهم في تنميته، وتحقق الاستدامة البيئية.

وثمن "العوهلي" رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ودعمه الكبير لهذا المؤتمر، ومبينًا أن الجامعة ستنظم الأحد المقبل في تمام الساعة ١١ صباحًا، وعبر منصة التواصل المرئي، لقاء تعريفيًّا بالمؤتمر بمشاركة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، وسيتم خلال اللقاء تقديم عرض تقديمي حول المؤتمر، وتدشين الهوية البصرية، والموقع الإلكتروني، وذلك بحضور الإعلاميين والمهتمين بشؤون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.