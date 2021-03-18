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تونس تسجل 766 إصابة جديدة و645 حالة بمصر و6 إصابات بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت تونس 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قد بلغ 243 ألفًا و439 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و463 وفاة.

مصر:

سجلت مصر 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 47 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهدفي بيان له أمس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 192840 إصابة من ضمنهم 148424 حالة تم شفاؤها، و11431 حالة وفاة.

الصين:

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 6 إصابات جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحة في الصين في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت وافدة من الخارج؛ مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 90066 حالة؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 766 إصابة جديدة و645 حالة بمصر و6 إصابات بالصين
سبق

سجلت تونس 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قد بلغ 243 ألفًا و439 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و463 وفاة.

مصر:

سجلت مصر 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 47 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهدفي بيان له أمس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 192840 إصابة من ضمنهم 148424 حالة تم شفاؤها، و11431 حالة وفاة.

الصين:

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 6 إصابات جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحة في الصين في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت وافدة من الخارج؛ مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 90066 حالة؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
08:39 AM

تونس تسجل 766 إصابة جديدة و645 حالة بمصر و6 إصابات بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قد بلغ 243 ألفًا و439 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و463 وفاة.

مصر:

سجلت مصر 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 47 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهدفي بيان له أمس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 192840 إصابة من ضمنهم 148424 حالة تم شفاؤها، و11431 حالة وفاة.

الصين:

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 6 إصابات جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحة في الصين في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت وافدة من الخارج؛ مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 90066 حالة؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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