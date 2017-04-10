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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

الكويت: 83 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الإصابات يبلغ 993 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 12 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة 993 حالة؛ وفق "العربية".

من ناحية أخرى، أكدت النيابة العامة الكويتية أن عقوبة إشاعة الأخبار الكاذبة بشأن فيروس كورونا المستجد، هي الحبس لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وقال المحامي العام بالنيابة العامة الكويتية المستشار محمد الدعيج: عقوبة الحبس تُطبّق على من قام بإشاعة أخبار كاذبة حول الفيروس، أو نقلها عبر تطبيق "واتساب"، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار "الدعيج" إلى أنه بالنسبة لجريمة تعمّد نقل العدوى، والتي صدر تشديد في العقوبة المطبقة عليها مؤخرًا؛ لم تقع في الكويت حتى الآن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 83 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 12 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة 993 حالة؛ وفق "العربية".

من ناحية أخرى، أكدت النيابة العامة الكويتية أن عقوبة إشاعة الأخبار الكاذبة بشأن فيروس كورونا المستجد، هي الحبس لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وقال المحامي العام بالنيابة العامة الكويتية المستشار محمد الدعيج: عقوبة الحبس تُطبّق على من قام بإشاعة أخبار كاذبة حول الفيروس، أو نقلها عبر تطبيق "واتساب"، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار "الدعيج" إلى أنه بالنسبة لجريمة تعمّد نقل العدوى، والتي صدر تشديد في العقوبة المطبقة عليها مؤخرًا؛ لم تقع في الكويت حتى الآن.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
02:28 PM

الكويت: 83 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الإصابات يبلغ 993 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 12 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة 993 حالة؛ وفق "العربية".

من ناحية أخرى، أكدت النيابة العامة الكويتية أن عقوبة إشاعة الأخبار الكاذبة بشأن فيروس كورونا المستجد، هي الحبس لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وقال المحامي العام بالنيابة العامة الكويتية المستشار محمد الدعيج: عقوبة الحبس تُطبّق على من قام بإشاعة أخبار كاذبة حول الفيروس، أو نقلها عبر تطبيق "واتساب"، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار "الدعيج" إلى أنه بالنسبة لجريمة تعمّد نقل العدوى، والتي صدر تشديد في العقوبة المطبقة عليها مؤخرًا؛ لم تقع في الكويت حتى الآن.

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