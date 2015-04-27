النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها في تسخير جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

بتأهيل المرافق الخاصة بهم وتوفير أدوات السلامة لهم كونهم جزءًا مهمًا من المجتمع

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في إدارة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة خلال شهر رمضان المبارك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تسخر جميع الجهود لخدمتهم بتأهيل المرافق الخاصة بهم وتوفير أدوات السلامة لهم كونهم جزءًا مهمًا من المجتمع وطاقات بنّاءة في عطاءات هذا المجتمع.

كما جرى الانتهاء من تركيب 47 ماكينة مزودة بالصابون داخل مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام المخصصة للرجال لكونها ذاتية الخدمة وتشتمل على جميع متطلبات المستفيد، وستستكمل هذه المبادرة لتشمل جميع مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام النسائية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الخدمية ممثلة في إدارة التشغيل وإدارة تطهير المسجد النبوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها في تسخير جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في إدارة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة خلال شهر رمضان المبارك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تسخر جميع الجهود لخدمتهم بتأهيل المرافق الخاصة بهم وتوفير أدوات السلامة لهم كونهم جزءًا مهمًا من المجتمع وطاقات بنّاءة في عطاءات هذا المجتمع.

كما جرى الانتهاء من تركيب 47 ماكينة مزودة بالصابون داخل مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام المخصصة للرجال لكونها ذاتية الخدمة وتشتمل على جميع متطلبات المستفيد، وستستكمل هذه المبادرة لتشمل جميع مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام النسائية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الخدمية ممثلة في إدارة التشغيل وإدارة تطهير المسجد النبوي.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:27 PM

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها في تسخير جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

بتأهيل المرافق الخاصة بهم وتوفير أدوات السلامة لهم كونهم جزءًا مهمًا من المجتمع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
116

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في إدارة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة خلال شهر رمضان المبارك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تسخر جميع الجهود لخدمتهم بتأهيل المرافق الخاصة بهم وتوفير أدوات السلامة لهم كونهم جزءًا مهمًا من المجتمع وطاقات بنّاءة في عطاءات هذا المجتمع.

كما جرى الانتهاء من تركيب 47 ماكينة مزودة بالصابون داخل مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام المخصصة للرجال لكونها ذاتية الخدمة وتشتمل على جميع متطلبات المستفيد، وستستكمل هذه المبادرة لتشمل جميع مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام النسائية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الخدمية ممثلة في إدارة التشغيل وإدارة تطهير المسجد النبوي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,421
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,246
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,760
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,693

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة