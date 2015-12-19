"هنقرستيشن" يوقع اتفاقية رعاية لمبادرة قافلة درب زبيدة بمنطقة حائل

ستنطلق فعالياتها في 6 يناير المقبل.. تحت شعار "الدّرب يجمعنا"

تحت شعار "الدّرب يجمعنا" وقعت شركة "هنقرستيشن" مع "قافلة درب زبيدة" يوم الخميس الماضي، في مقر الشركة؛ اتفاقية رعاية رئيسية لمبادرة "قافلة درب زبيدة" في موسمها الثاني، والتي ستنطلق فعالياتها يوم 6 يناير 2022م تحت إشراف ومشاركة رسمية من إمارة منطقة حائل.

وقع الاتفاقية من طرف "هنقرستيشن" أسعد نعمان الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقعها من جانب "القافلة" اللواء المتقاعد الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العبيداء قائد "قافلة درب زبيدة" ومشرفها العام.

وبهذه المناسبة صرح أسعد نعمان بأن هنقرستيشن، وفي إطار تحقيقها لمسؤوليتها المجتمعية حرصت على دعم "القافلة" لمواءمتها تطلعات الشركة في رؤيتها للتنمية المجتمعية، ولأهميتها النوعيّة وتحقيقها عددًا من مستهدفات رؤية 2030، عبر إحيائها التراث الثقافي وتعظيم أثره، إلى جانب تنشيطها السياحة التاريخية ودعم الاقتصاد الوطني لمنطقة حائل، وتنميتها المناطق النائية وخلق فرص عمل موسمية لشباب وشابات الوطن، بالإضافة إلى تحقيقها مستهدفات أحد أهم برامج الرؤية؛ وهو برنامج جودة الحياة من خلال الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي تنفذها "القافلة".

ودعمًا للمبادرة كشف أسعد نعمان أن هنقرستيشن ستنفذ بالتزامن مع فترة إقامتها العديد من اللقاءات والفعاليات والأنشطة التنموية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمنطقة حائل، كما ستقدم عروضًا خاصة بأهالي المنطقة.

من جانبه عبّر اللواء المتقاعد الدكتور عبدالعزيز العبيداء، عن شكره وسعادته بهذه الشراكة الواعدة التي عمل على توثيق عُراها فريق من الشباب السّعودي المبدع في هنقرستيشن.

وأكد أن هذه الرعاية ستسهم بدعم المبادرة والتعريف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى الاهتمام والاحترافية اللذين لمسهُما من فريق هنقرستيشن لتحقيق أهداف المبادرة، وأن هذا يعكس توجهات هنقرستيشن في التنمية المجتمعية، وحرصها الكبير على دعم المبادرات والفعاليات الوطنية ذات البعد التنموي.

وأوضح الدكتور "العبيداء" أن الهدف من إقامة هذا المهرجان السنوي هو المساهمة في أن تكون منطقة حائل واجهة سياحية مفضلة، من خلال إقامة فعالية سنوية عالمية على درب زبيدة التاريخي تشمل عددًا من الرياضات التي تقام في الطبيعة، إضافة إلى إحياء التراث الثقافي والفعاليات المتنوعة.

وفي الوقت نفسه ثمّن الدكتور "العبيداء" الدعم الكبير الذي يلقاه المهرجان من الجهات الحكومية في المنطقة وعلى رأسهم الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل.

ويعد مهرجان "قافلة درب زبيدة" السنوي إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تستهدف إحياء التراث الثقافي والآثاري لمنطقة حائل من خلال تسليط الضوء على أحد معالمها التاريخية؛ وهو "درب زبيدة"، وهو من أهم الطرق التاريخية في شبه الجزيرة العربية، فهو طريق الحجاج والمعتمرين والتبادل التجاري والثقافي بين العراق والأراضي المقدسة طيلة عقود الدول الإسلامية المتتابعة، وذلك من خلال إقامة وتنفيذ عدد من الرياضات والبرامج التنموية على مسار الدرب في جزئه الممتد ضمن منطقة حائل، كالمشي الطويل "الهايكنغ"، ومسيرة ركائب الجمال، وركائب الخيول، والدراجات الهوائية، والطائرات الشراعية، وإطلاق حملة تشجير الطريق بأكثر من 2000 شجرة مواكبة لمبادرة السعودية الخضراء.

ويشمل المهرجان كذلك إقامة فعاليات تراثية وأنشطة ومسابقات في مراكز المحافظات التي سيعبرها المشاركون بالقافلة.

جدير بالذكر أن هنقرستيشن خلال الفترة الماضية شاركت في رعاية عدد من الفعاليات الوطنية والتنموية كموسم الرياض 2021، فورمولا إي الدرعية 2021.