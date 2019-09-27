شاهد.. سيول تتدفق بجازان ومحافظاتها إثر إمطار الظهيرة و"المدني" يحذر

هطولات تركزت بالمناطق الجنوبية والجبلية شرقاً فيما كانت متوسطة بالساحلية

شهدت عدد من محافظات منطقة جازان، ظهر اليوم، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة وبدأ على إثرها جريان الشعاب والأودية في مختلف المحافظات؛ حيث تركزت على المحافظات الجنوبية والجبلية شرق جازان، فيما شهدت المناطق الساحلية أمطارًا متوسطة .



وسال على إثر الأمطار التي شهدتها محافظات عدة في شرق جازان، أودية بمحافظة الطوال ومركز الموسم ووادي شهدان وقرى ووعال وجورى، وشعاب بالمنطقة.

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق الرعدية على منطقة جازان في عدد من محافظاتها، وعلى ضوئها الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وإتباع تعليماته في مثل هذي الحالات.