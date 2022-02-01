النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لتشغيل وصيانة المرافق العامة بمكة

في إطار الجهود التي تبذلها من أجل الارتقاء بمستوى جودة الحياة

أرست أمانة العاصمة المقدّسة عدداً من المشروعات التنموية مع شركاتٍ وطنيِّةٍ متخصصةٍ في المقاولات العامَّة والصيانة؛ في إطار جهود الأمانة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتحسين المرافق العامَّة بمكة المكرّمة.

وجاءت العقود ضمن مجالات تشغيل وصيانة المرافق العامَّة -دورات المياه العامة بمكة المكرّمة - حيث أبرمت الأمانة عقداً بمبلغ 6.976.452 ريالاً، لمدة 3 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ تسلُّم الشركة الموقع؛ سعياً من الأمانة لتحقيق أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي وسكان وزوّار العاصمة المقدّسة.

وأبرمت الأمانة عقداً آخر بمبلغ 2.828.310 ريالات، لمدة 12 شهراً ميلادياً؛ لصيانة وترميم جسر وادي هميجة ضمن خطتها التشغيلية لتهيئة جسور العاصمة المقدسة وتجهيزها؛ نظراً لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق خاصة في المواقع المزدحمة التي تحتوي على كثافة سكانية عالية.

أمانة العاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لتشغيل وصيانة المرافق العامة بمكة
سبق

أرست أمانة العاصمة المقدّسة عدداً من المشروعات التنموية مع شركاتٍ وطنيِّةٍ متخصصةٍ في المقاولات العامَّة والصيانة؛ في إطار جهود الأمانة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتحسين المرافق العامَّة بمكة المكرّمة.

وجاءت العقود ضمن مجالات تشغيل وصيانة المرافق العامَّة -دورات المياه العامة بمكة المكرّمة - حيث أبرمت الأمانة عقداً بمبلغ 6.976.452 ريالاً، لمدة 3 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ تسلُّم الشركة الموقع؛ سعياً من الأمانة لتحقيق أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي وسكان وزوّار العاصمة المقدّسة.

وأبرمت الأمانة عقداً آخر بمبلغ 2.828.310 ريالات، لمدة 12 شهراً ميلادياً؛ لصيانة وترميم جسر وادي هميجة ضمن خطتها التشغيلية لتهيئة جسور العاصمة المقدسة وتجهيزها؛ نظراً لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق خاصة في المواقع المزدحمة التي تحتوي على كثافة سكانية عالية.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:29 PM

أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لتشغيل وصيانة المرافق العامة بمكة

في إطار الجهود التي تبذلها من أجل الارتقاء بمستوى جودة الحياة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
507

أرست أمانة العاصمة المقدّسة عدداً من المشروعات التنموية مع شركاتٍ وطنيِّةٍ متخصصةٍ في المقاولات العامَّة والصيانة؛ في إطار جهود الأمانة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتحسين المرافق العامَّة بمكة المكرّمة.

وجاءت العقود ضمن مجالات تشغيل وصيانة المرافق العامَّة -دورات المياه العامة بمكة المكرّمة - حيث أبرمت الأمانة عقداً بمبلغ 6.976.452 ريالاً، لمدة 3 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ تسلُّم الشركة الموقع؛ سعياً من الأمانة لتحقيق أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي وسكان وزوّار العاصمة المقدّسة.

وأبرمت الأمانة عقداً آخر بمبلغ 2.828.310 ريالات، لمدة 12 شهراً ميلادياً؛ لصيانة وترميم جسر وادي هميجة ضمن خطتها التشغيلية لتهيئة جسور العاصمة المقدسة وتجهيزها؛ نظراً لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق خاصة في المواقع المزدحمة التي تحتوي على كثافة سكانية عالية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة