بدعم آل الشيخ .. الوحدة يوقع مع الحارس المصري محمد عواد
أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي التوقيع مع المصري محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المصري.
وغرد نادي الوحدة: "بدعم من رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ إدارة النادي توقع أولى صفقات الموسم بانضمام حارس نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر محمد عواد إلى كتيبة الفرسان".
وأضاف: قدمت إدارة النادي برئاسة حاتم خيمي شكرها الجزيل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة على تكفله بصفقة الحارس محمد عواد الذي يعد من أفضل الحراس العرب.
بدعم آل الشيخ .. الوحدة يوقع مع الحارس المصري محمد عواد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-04-30
أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي التوقيع مع المصري محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المصري.
وغرد نادي الوحدة: "بدعم من رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ إدارة النادي توقع أولى صفقات الموسم بانضمام حارس نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر محمد عواد إلى كتيبة الفرسان".
وأضاف: قدمت إدارة النادي برئاسة حاتم خيمي شكرها الجزيل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة على تكفله بصفقة الحارس محمد عواد الذي يعد من أفضل الحراس العرب.
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:24 AM
بدعم آل الشيخ .. الوحدة يوقع مع الحارس المصري محمد عواد
أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي التوقيع مع المصري محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المصري.
وغرد نادي الوحدة: "بدعم من رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ إدارة النادي توقع أولى صفقات الموسم بانضمام حارس نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر محمد عواد إلى كتيبة الفرسان".
وأضاف: قدمت إدارة النادي برئاسة حاتم خيمي شكرها الجزيل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة على تكفله بصفقة الحارس محمد عواد الذي يعد من أفضل الحراس العرب.