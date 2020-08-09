النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل تتجاوز 100 ألف وفاة بسبب كوفيد-19

بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة

تجاوزت البرازيل 100 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليل السبت؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة.

وأعلنت عن أكثر من ألف حالة وفاة في المتوسط يوميًّا بسبب الجائحة منذ أواخر مايو، وسجلت 905 حالات خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل ما مجموعه 3 ملايين و12 ألفًا و412 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تحتل البلاد المركز الثاني في إجمالي كل من الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل تتجاوز 100 ألف وفاة بسبب كوفيد-19
سبق

تجاوزت البرازيل 100 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليل السبت؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة.

وأعلنت عن أكثر من ألف حالة وفاة في المتوسط يوميًّا بسبب الجائحة منذ أواخر مايو، وسجلت 905 حالات خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل ما مجموعه 3 ملايين و12 ألفًا و412 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تحتل البلاد المركز الثاني في إجمالي كل من الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
08:23 AM

البرازيل تتجاوز 100 ألف وفاة بسبب كوفيد-19

بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
229

تجاوزت البرازيل 100 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليل السبت؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة.

وأعلنت عن أكثر من ألف حالة وفاة في المتوسط يوميًّا بسبب الجائحة منذ أواخر مايو، وسجلت 905 حالات خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل ما مجموعه 3 ملايين و12 ألفًا و412 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تحتل البلاد المركز الثاني في إجمالي كل من الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,004
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,488

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة