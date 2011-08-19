النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير الزراعة بمكة: زيارات سياحية للمناحل للتعرف على النحل والعسل

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن بعض منظمي الرحلات السياحية يطلق زيارات للمناحل لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها العائلات والأطفال الذين يرتدون الملابس الخاصة للتعامل مع النحل.

وأوضح أن ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، حيث يبدأون رحلتهم للتعرف على النحل والعسل، كجزء من السياحة الريفية.

وأضاف "الغامدي"، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال إدارة مختصة للنحل بمسمى إدارة المناحل وإنتاج العسل، تطلق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بمكة المكرمة، النحال زهير فطاني، إن مهنة تربية النحل من أمتع المهن وفيها العديد من المغامرات، وهذا ما دفعه في البداية إلى امتهانها كمهنة إضافية، بجانب عمله في أرامكو السعودية.

وأضاف، أن النحل يحصل على كفايته من الطاقة انطلاقاً من الرحيق الذي يجمعه، فيما يحصل على البروتين والمواد المغذّية الأخرى، انطلاقاً من حبوب اللقاح، حيث يتم توجيه معظم كمية حبوب اللقاح المجموعة من عاملات النحل لتغذية اليرقات.

وقال إن العسل يتغير نوعه بناءً على تغيير المصدر الزهري، وفيه فوائد عديدة للاستشفاء.

ويحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، عبر خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل تهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، وإيجاد فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها.

كما تقدم الوزارة، الخدمة الإرشادية للمناحل الأهلية من قبل الفنيين المختصين المكلفين بالزيارات الميدانية وتعريف النحال بالطرق الحديثة للنحالة، وتدريب العاملين في مجال تربية النحل من خلال دورات تدريبية متخصصة في النحل تقيمها مراكز التدريب الزراعي أو ورش العمل الموجهة للفنيين، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع كفاءتهم لضمان جودة الخدمة الإرشادية المتوقع تقديمها للنحالين عن طريقهم.

ويحرص فرع الوزارة على مشاركة المؤسسات والهيئات والجهات المختصة، لإيجاد فرص استثمارية، ونقل التقنيات الحديثة لمربي النحل لتحسين كمية ونوعية الإنتاج وخفض التكلفة وزيادة الدخل مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ودعم وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية لمربي النحل، حيث تعتبر مهنة تربية نحل العسل من المهن الزراعية التي يمكن للجميع ممارستها، بالإضافة إلى دورها في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

يذكر أنه، توجد سلالات وأنواع كثيرة من النحل، أهمها ”النحل البلدي” الذي ينتشر في جنوب المملكة، حيث تعتبر محافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة إحدى أهم المناطق التي تمتاز بإنتاج كميات كبيرة من أجود أنواع العسل.

وأصبح مهرجان العسل والذي يقام كل عام، من أهم العوامل المساعدة للتعريف بالمحافظة والقرى التابعة.

ويتم زيارة هذا المهرجان من قبل الأعداد الكثيرة من الناس للتعرف على أنواع العسل في العرضيات، مثل: عسل السدر والسمر والضهيان، إضافة إلى أنواع اخرى متميزة، ومما يؤكد على القيمة العالية لجودة عسل العرضيات هو شعار مهرجانها “العسل الأصلي في موطنه الأصلي”.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير الزراعة بمكة: زيارات سياحية للمناحل للتعرف على النحل والعسل
سبق

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن بعض منظمي الرحلات السياحية يطلق زيارات للمناحل لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها العائلات والأطفال الذين يرتدون الملابس الخاصة للتعامل مع النحل.

وأوضح أن ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، حيث يبدأون رحلتهم للتعرف على النحل والعسل، كجزء من السياحة الريفية.

وأضاف "الغامدي"، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال إدارة مختصة للنحل بمسمى إدارة المناحل وإنتاج العسل، تطلق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بمكة المكرمة، النحال زهير فطاني، إن مهنة تربية النحل من أمتع المهن وفيها العديد من المغامرات، وهذا ما دفعه في البداية إلى امتهانها كمهنة إضافية، بجانب عمله في أرامكو السعودية.

وأضاف، أن النحل يحصل على كفايته من الطاقة انطلاقاً من الرحيق الذي يجمعه، فيما يحصل على البروتين والمواد المغذّية الأخرى، انطلاقاً من حبوب اللقاح، حيث يتم توجيه معظم كمية حبوب اللقاح المجموعة من عاملات النحل لتغذية اليرقات.

وقال إن العسل يتغير نوعه بناءً على تغيير المصدر الزهري، وفيه فوائد عديدة للاستشفاء.

ويحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، عبر خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل تهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، وإيجاد فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها.

كما تقدم الوزارة، الخدمة الإرشادية للمناحل الأهلية من قبل الفنيين المختصين المكلفين بالزيارات الميدانية وتعريف النحال بالطرق الحديثة للنحالة، وتدريب العاملين في مجال تربية النحل من خلال دورات تدريبية متخصصة في النحل تقيمها مراكز التدريب الزراعي أو ورش العمل الموجهة للفنيين، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع كفاءتهم لضمان جودة الخدمة الإرشادية المتوقع تقديمها للنحالين عن طريقهم.

ويحرص فرع الوزارة على مشاركة المؤسسات والهيئات والجهات المختصة، لإيجاد فرص استثمارية، ونقل التقنيات الحديثة لمربي النحل لتحسين كمية ونوعية الإنتاج وخفض التكلفة وزيادة الدخل مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ودعم وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية لمربي النحل، حيث تعتبر مهنة تربية نحل العسل من المهن الزراعية التي يمكن للجميع ممارستها، بالإضافة إلى دورها في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

يذكر أنه، توجد سلالات وأنواع كثيرة من النحل، أهمها ”النحل البلدي” الذي ينتشر في جنوب المملكة، حيث تعتبر محافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة إحدى أهم المناطق التي تمتاز بإنتاج كميات كبيرة من أجود أنواع العسل.

وأصبح مهرجان العسل والذي يقام كل عام، من أهم العوامل المساعدة للتعريف بالمحافظة والقرى التابعة.

ويتم زيارة هذا المهرجان من قبل الأعداد الكثيرة من الناس للتعرف على أنواع العسل في العرضيات، مثل: عسل السدر والسمر والضهيان، إضافة إلى أنواع اخرى متميزة، ومما يؤكد على القيمة العالية لجودة عسل العرضيات هو شعار مهرجانها “العسل الأصلي في موطنه الأصلي”.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
05:15 PM

مدير الزراعة بمكة: زيارات سياحية للمناحل للتعرف على النحل والعسل

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
951

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن بعض منظمي الرحلات السياحية يطلق زيارات للمناحل لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها العائلات والأطفال الذين يرتدون الملابس الخاصة للتعامل مع النحل.

وأوضح أن ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، حيث يبدأون رحلتهم للتعرف على النحل والعسل، كجزء من السياحة الريفية.

وأضاف "الغامدي"، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال إدارة مختصة للنحل بمسمى إدارة المناحل وإنتاج العسل، تطلق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بمكة المكرمة، النحال زهير فطاني، إن مهنة تربية النحل من أمتع المهن وفيها العديد من المغامرات، وهذا ما دفعه في البداية إلى امتهانها كمهنة إضافية، بجانب عمله في أرامكو السعودية.

وأضاف، أن النحل يحصل على كفايته من الطاقة انطلاقاً من الرحيق الذي يجمعه، فيما يحصل على البروتين والمواد المغذّية الأخرى، انطلاقاً من حبوب اللقاح، حيث يتم توجيه معظم كمية حبوب اللقاح المجموعة من عاملات النحل لتغذية اليرقات.

وقال إن العسل يتغير نوعه بناءً على تغيير المصدر الزهري، وفيه فوائد عديدة للاستشفاء.

ويحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، عبر خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل تهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، وإيجاد فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها.

كما تقدم الوزارة، الخدمة الإرشادية للمناحل الأهلية من قبل الفنيين المختصين المكلفين بالزيارات الميدانية وتعريف النحال بالطرق الحديثة للنحالة، وتدريب العاملين في مجال تربية النحل من خلال دورات تدريبية متخصصة في النحل تقيمها مراكز التدريب الزراعي أو ورش العمل الموجهة للفنيين، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع كفاءتهم لضمان جودة الخدمة الإرشادية المتوقع تقديمها للنحالين عن طريقهم.

ويحرص فرع الوزارة على مشاركة المؤسسات والهيئات والجهات المختصة، لإيجاد فرص استثمارية، ونقل التقنيات الحديثة لمربي النحل لتحسين كمية ونوعية الإنتاج وخفض التكلفة وزيادة الدخل مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ودعم وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية لمربي النحل، حيث تعتبر مهنة تربية نحل العسل من المهن الزراعية التي يمكن للجميع ممارستها، بالإضافة إلى دورها في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

يذكر أنه، توجد سلالات وأنواع كثيرة من النحل، أهمها ”النحل البلدي” الذي ينتشر في جنوب المملكة، حيث تعتبر محافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة إحدى أهم المناطق التي تمتاز بإنتاج كميات كبيرة من أجود أنواع العسل.

وأصبح مهرجان العسل والذي يقام كل عام، من أهم العوامل المساعدة للتعريف بالمحافظة والقرى التابعة.

ويتم زيارة هذا المهرجان من قبل الأعداد الكثيرة من الناس للتعرف على أنواع العسل في العرضيات، مثل: عسل السدر والسمر والضهيان، إضافة إلى أنواع اخرى متميزة، ومما يؤكد على القيمة العالية لجودة عسل العرضيات هو شعار مهرجانها “العسل الأصلي في موطنه الأصلي”.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,471

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة