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"الصحة" تدعو مَن زاروا إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن لعزل أنفسهم منزليًّا

لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودتهم

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، أعلنت وزارة الصحة أنه يجب على مَن كان في كل من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودتهم.

وأضافت "الصحة" بأنه يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن عزل نفسه منزليًّا لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودته.

وأوضحت أنه في حالة ظهور أي أعراض فعليه الاتصال على الرقم (937) للحصول على المساعدة الواجبة من قِبل الجهات الصحية، أو مراجعة أقرب مستشفى.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تدعو مَن زاروا إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن لعزل أنفسهم منزليًّا
سبق

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، أعلنت وزارة الصحة أنه يجب على مَن كان في كل من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودتهم.

وأضافت "الصحة" بأنه يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن عزل نفسه منزليًّا لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودته.

وأوضحت أنه في حالة ظهور أي أعراض فعليه الاتصال على الرقم (937) للحصول على المساعدة الواجبة من قِبل الجهات الصحية، أو مراجعة أقرب مستشفى.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
10:48 PM
اخر تعديل
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:32 AM

"الصحة" تدعو مَن زاروا إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن لعزل أنفسهم منزليًّا

لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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11,723

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، أعلنت وزارة الصحة أنه يجب على مَن كان في كل من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودتهم.

وأضافت "الصحة" بأنه يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن عزل نفسه منزليًّا لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودته.

وأوضحت أنه في حالة ظهور أي أعراض فعليه الاتصال على الرقم (937) للحصول على المساعدة الواجبة من قِبل الجهات الصحية، أو مراجعة أقرب مستشفى.

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