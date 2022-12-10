"الزهراني" يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد

نظمته ثانوية الرضوان بشرق الرياض

دشن مدير مكتب التعليم بشرق الرياض، سعيد الزهراني، صباح اليوم الأحد، فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي نظمته ثانوية الرضوان، تحت شعار: "متحدون على مكافحة الفساد".

جاء ذلك بحضور مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية، عبدالله العنزي، ومشرفي شعبة النشاط الطلابي بالمكتب، طلال العنزي، وعبدالرحمن الزهراني، ومشرف المباني والتجهيزات المدرسية، سالم رمضان.

بدأ الاحتفاء المعد بهذه المناسبة بآيات كريمات من الذكر الحكيم، ثم استمع الحضور لتسجيل صوتي لكلمة خادم الحرمين الشريفين عن مكافحة الفساد، والتي نصت على أن هناك إجماعاً في هذه البلاد على محاربة الفساد، وأكبر مكافح له، كتاب الله، وسنة رسوله، التي قامت عليها هذه البلاد من أيام الدولة السعودية الأولى والثانية والحالية، وأن المملكة العربية السعودية لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد، وهو ما يتسق مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أن الشفافية ومحاربة الفساد منهج رئيسي لها للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص، وعلى عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مــع الفســاد بــكل مستوياته.

ثم شاهد الحضور أهزوجة لطلاب الفرقة الكشفية فلوحة إلقائية بعنوان (العطاء).

وألقى مدير المكتب كلمة أشار فيها أن‏ هذه الدولة قامت على كتاب الله وسنة نبيه، وكل التشريعات والأنظمة التي سنتها البلاد المباركة تشجع على مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام والمحافظة على المكتسبات.

وأضاف: بالأمس القريب كونت لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وكلنا شاهدنا نتائجها لاقتصاد الدولة، والمحافظة على ثرواتها.

وقال إنه حينما نحتفي معكم فليس يومًا لإلقاء الكلمات والشعارات، بل نريد زرع ثقافة مكافحة الفساد إلى ممارسة عملية تنعكس على مجتمعنا بأكمله، لأن الفساد هدر لطاقات الدول واقتصادها، قائلاً إن كل ما يضر بالبلاد، كل ما يؤخر تقدمها وكل معول هدم يصنف فسادًا.. ليس فقط بالمال.

وشدد على أن المحافظة على المبنى مكافحة للفساد، وحينما يعبث بالمبنى المدرسي ستضطر الدولة لإعادة ترميمه وهذا يؤخر النمو، وينطبق عليه أيضًا الأماكن العامة والحدائق يجب أن نزرع في نفوسنا حب هذه البلاد والانتماء لها، ليس بالكلمات الرنانة ولكن بالأفعال.

وأوضح أن اختيار المجتمع الدولي، شعار "متحدون على مكافحة الفساد" لهذا العام، دليل على أن الفساد لا يقتصر على فردٍ أو بلدٍ بعينه، وأن تعاون المجتمع الدولي في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد، سيحد بإذن الله من الفساد ويجفف منابعه.

وفي ختام الاحتفاء تم تكريم اللجنة المنظمة ثم التقطت الصور التذكارية.