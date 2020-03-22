النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف" يدعو إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لـ"طاقات"

في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية الراهنة لمكافحة كورونا

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب المنشآت، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لبوابة العمل الوطنية "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa؛ وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).

وتشتمل البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على مسارات دعم التأهيل والتدريب؛ لتمكين القوى البشرية في سوق العمل.

وتتيح بوابة "طاقات" لأصحاب الأعمال، سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم.

وتضم بوابة "طاقات" مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آليات التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الإلكترونية، وإدارة قنوات التوظيف.

يُذكر أن "طاقات"، مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل؛ حيث ترتكز رسالة "طاقات"، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.

وتوفر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" العديد من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى؛ وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف طاقات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف" يدعو إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لـ"طاقات"
سبق

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب المنشآت، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لبوابة العمل الوطنية "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa؛ وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).

وتشتمل البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على مسارات دعم التأهيل والتدريب؛ لتمكين القوى البشرية في سوق العمل.

وتتيح بوابة "طاقات" لأصحاب الأعمال، سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم.

وتضم بوابة "طاقات" مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آليات التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الإلكترونية، وإدارة قنوات التوظيف.

يُذكر أن "طاقات"، مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل؛ حيث ترتكز رسالة "طاقات"، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.

وتوفر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" العديد من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى؛ وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
11:33 AM

"هدف" يدعو إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لـ"طاقات"

في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية الراهنة لمكافحة كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
701

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب المنشآت، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لبوابة العمل الوطنية "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa؛ وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).

وتشتمل البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على مسارات دعم التأهيل والتدريب؛ لتمكين القوى البشرية في سوق العمل.

وتتيح بوابة "طاقات" لأصحاب الأعمال، سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم.

وتضم بوابة "طاقات" مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آليات التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الإلكترونية، وإدارة قنوات التوظيف.

يُذكر أن "طاقات"، مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل؛ حيث ترتكز رسالة "طاقات"، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.

وتوفر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" العديد من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى؛ وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,944
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,418

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة