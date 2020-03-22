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شاهد.. كيف أوصل مقيمون في السعودية رسالة اطمئنان لأهلهم بالخارج

أشادوا بخطوات المملكة في التصدي لفيروس "كورونا"

رصدت عدسة "سبق" أثناء تغطيتها حملة بلدية محافظة تربة "بالتعقيم نسلم"، والتي نُشرت تحت عنوان (بالصور.. بلدية تربة تطلق حملة بـ"التعقيم نسلم".. و"سبق" توثقها)، صوراً عفوية لمقيمين من الجنسية الهندية، وهم يوثقون أعمال ومجهودات البلدية عبر حسابهم في "سناب شات"؛ لكي يُطلعوا ذويهم على الأعمال المبذولة في المملكة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، ويطمئنوا على سلامتهم.

وقال أحد الوافدين لـ"سبق": "نحن معجبون بما نشاهده من أعمال ومجهودات استباقية واحترازية تقوم بها المملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس "كورونا" الجديد، وسعدنا كذلك بما نقلناه لأهلنا من أعمال ومجهودات تقوم بها بلدية محافظة تربة لسلامة السعوديين والمقيمين، فقد سخّرت عدداً كبيراً من المعدات والعناصر البشرية لرش وتعقيم الشوارع والأرصفة والمحالّ التجارية".

وأضاف آخر: "أحببنا أن نوثق أعمال ومجهودات البلدية، ونبثها لأهلنا في بلدنا لكي يطمئنوا علينا، ويعلموا أننا بخير في أرض الخير".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف أوصل مقيمون في السعودية رسالة اطمئنان لأهلهم بالخارج
سبق

رصدت عدسة "سبق" أثناء تغطيتها حملة بلدية محافظة تربة "بالتعقيم نسلم"، والتي نُشرت تحت عنوان (بالصور.. بلدية تربة تطلق حملة بـ"التعقيم نسلم".. و"سبق" توثقها)، صوراً عفوية لمقيمين من الجنسية الهندية، وهم يوثقون أعمال ومجهودات البلدية عبر حسابهم في "سناب شات"؛ لكي يُطلعوا ذويهم على الأعمال المبذولة في المملكة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، ويطمئنوا على سلامتهم.

وقال أحد الوافدين لـ"سبق": "نحن معجبون بما نشاهده من أعمال ومجهودات استباقية واحترازية تقوم بها المملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس "كورونا" الجديد، وسعدنا كذلك بما نقلناه لأهلنا من أعمال ومجهودات تقوم بها بلدية محافظة تربة لسلامة السعوديين والمقيمين، فقد سخّرت عدداً كبيراً من المعدات والعناصر البشرية لرش وتعقيم الشوارع والأرصفة والمحالّ التجارية".

وأضاف آخر: "أحببنا أن نوثق أعمال ومجهودات البلدية، ونبثها لأهلنا في بلدنا لكي يطمئنوا علينا، ويعلموا أننا بخير في أرض الخير".

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:01 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:03 PM

شاهد.. كيف أوصل مقيمون في السعودية رسالة اطمئنان لأهلهم بالخارج

أشادوا بخطوات المملكة في التصدي لفيروس "كورونا"

A A A
متعب البقمي - تربة
2
10,582

رصدت عدسة "سبق" أثناء تغطيتها حملة بلدية محافظة تربة "بالتعقيم نسلم"، والتي نُشرت تحت عنوان (بالصور.. بلدية تربة تطلق حملة بـ"التعقيم نسلم".. و"سبق" توثقها)، صوراً عفوية لمقيمين من الجنسية الهندية، وهم يوثقون أعمال ومجهودات البلدية عبر حسابهم في "سناب شات"؛ لكي يُطلعوا ذويهم على الأعمال المبذولة في المملكة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، ويطمئنوا على سلامتهم.

وقال أحد الوافدين لـ"سبق": "نحن معجبون بما نشاهده من أعمال ومجهودات استباقية واحترازية تقوم بها المملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس "كورونا" الجديد، وسعدنا كذلك بما نقلناه لأهلنا من أعمال ومجهودات تقوم بها بلدية محافظة تربة لسلامة السعوديين والمقيمين، فقد سخّرت عدداً كبيراً من المعدات والعناصر البشرية لرش وتعقيم الشوارع والأرصفة والمحالّ التجارية".

وأضاف آخر: "أحببنا أن نوثق أعمال ومجهودات البلدية، ونبثها لأهلنا في بلدنا لكي يطمئنوا علينا، ويعلموا أننا بخير في أرض الخير".

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