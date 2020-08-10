الهلال يخشى مواقف الفتح.. وأبها محطة عودة النصر لسكة الانتصارات

في ختام جولة (احفظ شعارك) من الدوري.. 4 مواجهات مثيرة

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جاهزيته لمواجهة ضيفه الفتح، في ختام مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تحمل شعار (احفظ شعارك) مساء اليوم الاثنين.

واشتملت التدريبات على تدريبات لياقية وتكتيكية، وطبق مدرب الفريق رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.

الحزم - العدالة

يستضيف الحزم نظيره العدالة، على ملعب نادي الحزم بالرس.

الحزم قدم مباراة جيدة في الجولة الماضية رغم الخسارة من النادي الأهلي، ويسعى في هذه المواجهة من استغلال أوضاع العدالة الفنية والذي يقبع في مؤخرة الترتيب، للابتعاد عن مراكز الخطر، حيث يحتل المرتبة الـ12 بـ24 نقطة.

أما العدالة الذي يتذيل سلم الترتيب بـ17 نقطة، الذي لم يحقق سوى 3 انتصارات من أصل 23 مواجهة، يطمح في كسب جميع مبارياته لأمل البقاء لموسم قادم في دوري المحترفين في مهمة صعبة في الجولات الأخيرة في الدوري.

أبها - النصر

يحل النصر ضيفاً على نظيره أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

أبها الذي يعيش أوضاع فنية مستقرة وجيدة بقيادة مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي، حيث استطاع الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة في الدوري آخرها كانت أمام الاتحاد بهدفين لهدف، ويتطلع أصحاب الأرض إلى مواصلة النتائج الإيجابية والمحافظة على مركز آمن في سلم الترتيب، حيث يحتل المرتبة الثامنة بـ33 نقطة.

في المقابل لا بديل للنصر عن الفوز في هذه المواجهة بعد خسارته الثقيلة من الهلال في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف، ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة.

الشباب - التعاون

يستضيف الشباب نظيره التعاون، على ملعب نادي الشباب بالرياض.

ويسعى الشباب لتحقيق فوزه الثاني بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، بعد أن كسب الوحدة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف نظيفة، وفي أول ظهور لمدربه الجديد بيدرو كيشينيا، ويحتل الشباب المرتبة السابعة بـ34 نقطة.

في المقابل التعاون صاحب المركز العاشر بـ32 نقطة، يتطلع في العودة للقصيم بنقاط المباراة وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف.