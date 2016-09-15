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أكثر من 4500 من حملة الدبلومات الصحية ينتظرون وعد اليوم بحصر رغباتهم

بعد موجة مطالبات من الخريجين استمرت لأكثر من أربعة أشهر

ينتظر أكثر من 4500 من حملة الدبلومات الصحية الدفعة الثانية اليوم الأحد ممن اجتازوا البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف حصر رغباتهم استعدادًا لتوجيههم.

وقالت الوزارة من خلال صفحة التدريب إنه سيتم إعلان رابط حصر الرغبات الوظيفية يوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2019م بعد موجة مطالبات استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"سبق"، أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ 4 / 9 / 1440هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت، وقالوا: "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية، وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل".

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية؛ حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه ما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.

وكان أمر ملكي قد صدر قبل نحو ستة أعوام يقضي بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الشهادة الجامعية، حيث تم معالجة وضع دفعتين فيما لا تزال الدفعة الثالثة تنتظر، حيث بيّنت الوزارة بحسب خريجين بأنه سيتم استحداث برنامج خاص لإلحاقهم بالبقية العام الحالي.

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أكثر من 4500 من حملة الدبلومات الصحية ينتظرون وعد اليوم بحصر رغباتهم
سبق

ينتظر أكثر من 4500 من حملة الدبلومات الصحية الدفعة الثانية اليوم الأحد ممن اجتازوا البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف حصر رغباتهم استعدادًا لتوجيههم.

وقالت الوزارة من خلال صفحة التدريب إنه سيتم إعلان رابط حصر الرغبات الوظيفية يوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2019م بعد موجة مطالبات استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"سبق"، أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ 4 / 9 / 1440هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت، وقالوا: "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية، وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل".

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية؛ حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه ما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.

وكان أمر ملكي قد صدر قبل نحو ستة أعوام يقضي بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الشهادة الجامعية، حيث تم معالجة وضع دفعتين فيما لا تزال الدفعة الثالثة تنتظر، حيث بيّنت الوزارة بحسب خريجين بأنه سيتم استحداث برنامج خاص لإلحاقهم بالبقية العام الحالي.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
12:54 AM

أكثر من 4500 من حملة الدبلومات الصحية ينتظرون وعد اليوم بحصر رغباتهم

بعد موجة مطالبات من الخريجين استمرت لأكثر من أربعة أشهر

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قاسم الخبراني - الرياض
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ينتظر أكثر من 4500 من حملة الدبلومات الصحية الدفعة الثانية اليوم الأحد ممن اجتازوا البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف حصر رغباتهم استعدادًا لتوجيههم.

وقالت الوزارة من خلال صفحة التدريب إنه سيتم إعلان رابط حصر الرغبات الوظيفية يوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2019م بعد موجة مطالبات استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"سبق"، أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ 4 / 9 / 1440هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت، وقالوا: "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية، وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل".

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية؛ حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه ما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.

وكان أمر ملكي قد صدر قبل نحو ستة أعوام يقضي بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الشهادة الجامعية، حيث تم معالجة وضع دفعتين فيما لا تزال الدفعة الثالثة تنتظر، حيث بيّنت الوزارة بحسب خريجين بأنه سيتم استحداث برنامج خاص لإلحاقهم بالبقية العام الحالي.

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