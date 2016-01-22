"المالية" تعلن إقفال الطرح "2019-01" من "الصكوك المحلية بالريال"

الوزارة توضح: تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم (2019-01) وطلبات المستثمرين الإضافية عبر إعادة فتح الإصدار رقم (2017-09) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأوضحت الوزارة أن حجم إصدار (2019-01) تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي إعادة فتح الإصدار (2017-09) 1.725 مليار ريال، مبينة أن إجمالي حجم الطرح بلغ 7.095 مليار ريال.