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"المالية" تعلن إقفال الطرح "2019-01" من "الصكوك المحلية بالريال"

الوزارة توضح: تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم (2019-01) وطلبات المستثمرين الإضافية عبر إعادة فتح الإصدار رقم (2017-09) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأوضحت الوزارة أن حجم إصدار (2019-01) تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي إعادة فتح الإصدار (2017-09) 1.725 مليار ريال، مبينة أن إجمالي حجم الطرح بلغ 7.095 مليار ريال.

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"المالية" تعلن إقفال الطرح "2019-01" من "الصكوك المحلية بالريال"
سبق

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم (2019-01) وطلبات المستثمرين الإضافية عبر إعادة فتح الإصدار رقم (2017-09) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأوضحت الوزارة أن حجم إصدار (2019-01) تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي إعادة فتح الإصدار (2017-09) 1.725 مليار ريال، مبينة أن إجمالي حجم الطرح بلغ 7.095 مليار ريال.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:27 AM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
10:42 AM

"المالية" تعلن إقفال الطرح "2019-01" من "الصكوك المحلية بالريال"

الوزارة توضح: تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم (2019-01) وطلبات المستثمرين الإضافية عبر إعادة فتح الإصدار رقم (2017-09) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأوضحت الوزارة أن حجم إصدار (2019-01) تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي إعادة فتح الإصدار (2017-09) 1.725 مليار ريال، مبينة أن إجمالي حجم الطرح بلغ 7.095 مليار ريال.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,526
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,228
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,539
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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