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حتى أمس.. وصول "339.328" حاجًّا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين؛ "339.328" حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "339.294" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "34" حاجًّا.

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حتى أمس.. وصول "339.328" حاجًّا إلى المملكة عبر جميع المنافذ
سبق

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين؛ "339.328" حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "339.294" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "34" حاجًّا.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
05:45 PM

حتى أمس.. وصول "339.328" حاجًّا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين؛ "339.328" حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "339.294" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "34" حاجًّا.

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