من منهم أسرع في حرق الدهون؟..هنا أفضل وأسوأ الأنظمة الغذائية لعام 2020

تقرير من أمريكا يصنف الأنواع ويرصد مواطن القوة والضعف

للعام الثالث على التوالي، تصدر النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط الذي تم دراسته جيداً "سباق عام 2020 للأنظمة الغذائية" للفوز بالميدالية الذهبية في التقرير الإخباري العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية لأفضل الأنظمة الغذائية في 2020، الذي صدر أمس الخميس، في عامه العاشر.

فبحسب "c.n.n بالعربية"، قال الدكتور ديفيد كاتز، المدير المؤسس لمركز أبحاث الوقاية بجامعة ييل: "تشمل السمات المميزة لأفضل نظام غذائي "التوازن، قابلية الإصلاح، الاستساغة، الود الأسري، الاستدامة إلى جانب الصحة. النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يحصل على العلامات في كل هذه المجالات، بحسب كاتز الذي كان واحدًا من 25 خبيراً في اللجنة التي أعدت التقرير.

وقالت ليزا دراير، خبيرة التغذية في شبكة CNN: "ليس من المستغرب أن تظل حمية البحر الأبيض المتوسط الحمية الأولى الأفضل"، وأضافت إنها حمية من السهل اتباعها وتوفر أسلوبًا صحيًا لتناول الطعام، وقالت: "حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تشدد على الطهي البسيط القائم على النبات، احتلت أيضًا المرتبة الأولى في أفضل نظام غذائي لتناول الطعام الصحي، وأسهل حمية تتبع، أفضل حمية نباتية وأفضل حمية لمرض السكري".

وأضافت: "تم ربط وجبات من البحر الأبيض المتوسط المشمس بعظام أقوى، وقلب صحي، وانخفاض خطر الإصابة بالخرف وسرطان الثدي، وحياة أطول، إلى جانب انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم".

وأردفت: "يركز النظام الغذائي على تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والسكر والدهون المشبعة والمزيد من الأسماك الغنية بزيت أوميغا 3 وزيت الزيتون. يمكن الاستمتاع بالنبيذ الأحمر باعتدال كما أن التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة أثناء الوجبات جزء من الوصفة".

أعلى مراتب الشرف

جاء بعد حمية البحر الأبيض المتوسط DASH ،Flexitarian ، WW و MIND، تصنيفهم العالي كان بارزاً في نتائج التقرير كل عام.

وقالت أنجيلا هاوبت، رئيسة تحرير قسم الصحة في مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت": "نحن مهتمون بالوجبات الغذائية التي أثبتت كفاءتها في البقاء - وليس أنظمة غذائية موجودة اليوم، وتختفي غدًا".

وتابعت: "غالبًا ما ينصح بحمية DASH لخفض ضغط الدم. إن فرضيتها بسيطة: تناول المزيد من الخضار والفواكه والألبان قليلة الدسم مع التراجع عن تناول أي طعام غني بالدهون المشبعة، والحد من تناول الملح، وقد أظهرت الدراسات أن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يقلل من ضغط الدم في غضون أسابيع".

جاء النظام الغذائي المرن برفقة نظام "داش" الغذائي بالمركز الثاني بسبب تركيزه على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات النباتية. إنه في الأساس حمية نباتية تتيح قطعة من اللحم أو السمك من حين لآخر، مما يجعلها "مرنة".

نظام MIND الغذائي عبارة عن مزيج من حمية البحر الأبيض المتوسط و"داش" التي قد يجدها البعض أسهل في اتباعها، لأنه يتطلب كميات أقل من الأسماك والفواكه، لقد ثبت أن كلاً من MIND والنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يقللان من خطر الإصابة بمرض الزهايمر في الدراسات.

واحتل نطام WW المركز الرابع في قائمة أفضل نظام غذائي؛ لكنه احتل المرتبة الأولى في تصنيف التقرير لأفضل برامج إنقاص وخسارة الوزن التجارية. وقالت اللجنة إن النظام الغذائي ليس صحيًا فحسب، بل إنه يفوز بأعلى النقاط للتأكيد على أهمية دعم أخصائيي الحميات.

على الرغم من الفوز باحترام خبراء التغذية، فقد فقد WW حصته في السوق هذا العام؛ وأبلغ المدير التنفيذي للشركة المحللين أن الخسارة ترجع إلى تزايد شعبية نظام "كيتو" الغذائي.

الحديث عن جنون "كيتو"

ومن المؤكد أن نظام "كيتو" الغذائي العصري أزعج جحافلة من المشجعين، وجاء في المرتبة ما قبل الأخيرة بين 35 نظامًا غذائيًا، مباشرة قبل نظام Dukan الغذائي الغامض، الذي احتل المرتبة الأخيرة.

ويهدف كلا النظامين الغذائيين إلى "الكيتوزية"، وهي حالة أيضية تحرق مخازن الدهون في الجسم بدلاً من الكربوهيدرات، مصدر الطاقة الطبيعي للجسم. وللقيام بذلك، يتم تقييد تناول الكربوهيدرات في الوجبات الغذائية إلى مستويات يشعر أخصائيو التغذية بأنها غير صحية للغاية وغير مستدامة تمامًا.

وبدلاً من الكربوهيدرات، يركز نظام "كيتو" الغذائي على مستويات عالية من البروتين والدهون والألبان، والتي عادة ما تكون مليئة بالدهون المشبعة التي يمكن أن تسهم في أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.

وقالت "دراير"، إنها ليست من عشاق نظام "كيتو" الغذائي، على الرغم من أنه قد يكون مفيدًا "كبداية سريعة" لفقدان الوزن ويمكن أن يساعد على التخلص بسرعة من الكربوهيدرات والسكريات المعالجة.

وهذا قد يكون السبب وراء مجيء نظام "كيتو" الغذائي بالمركز الثالث في السباق للحصول على أفضل نظام غذائي "سريع" لفقدان الوزن.

فقدان وزن "سريع"

وذهب المركز الأول في فئة التخلص من الدهون بسرعة إلى HMR، برنامج موارد إدارة الصحة، المركز الثاني ذهب إلى Optavia، والتي كانت تسمى Medifast، كلا الحميتين تريدان منك شراء وتناول العديد من منتجات الشركة المعبأة مسبقًا، إضافة لبعض الأطعمة في المنزل.

وقال "هاوبت" إنه من الصعب اتباع كلا النظامين الغذائيين لأن الوجبات الجاهزة تصبح قديمة بسرعة، وجاء WW بالمرتبة الثالثة، إلى جانب Jenny Craig، الذي احتل المرتبة 12 في قائمة أفضل نظام غذائي بشكل عام.

وعن تساءل لماذا الوجبات الغذائية التى تعتبر جيدة في المساعدة على انخفاض الوزن بسرعة جاءت في مرتبة متأخرة بشكل عام؟، قال "كاتز"، إن "أفضل طريقة لفقدان الوزن بسرعة هي القيام بشيء سخيف للغاية وغير قابل للاستمرار وغير مسؤول، وأضاف أن ذلك ليس الأفضل حقًا – إنه بسرعة فقط".

وتابع: "الكثير من الأشياء الضارة بالصحة يمكن أن تتسبب في فقدان الوزن على المدى القصير، وقال إن الوجبات الأكثر فعالية لفقدان الوزن "السريع" تفرض قيودًا شديدة لا يمكن الحفاظ عليها ولن تكون متوافقة مع الصحة.

وأردف: "ذلك لأن الوجبات الغذائية لإنقاص الوزن بسرعة تشدد عادة على بعض التخفيضات الحادة في العناصر الغذائية أو التخلص من مجموعة غذائية كاملة لا يمكن الحفاظ عليها بمرور الوقت، فعندما يتوقف اتباع ذلك النظام الغذائي، يعود الوزن، وغالبًا ما يكون عند مستويات أعلى من بداية النظام الغذائي".