بالفيديو والصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على حريملاء ومرات والبرة

شملت مناطق متفرقة شمال الرياض وجرت إثرها الأودية والشعاب

هطلت مساء أمس الأربعاء أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة شمال العاصمة الرياض، شملت محافظة حريملاء ومحافظة مرات ومركز البرة.

وجرى إثر تلك الأمطار عدد من الأودية والشعاب.