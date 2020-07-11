كسب 6 مليارات دولار يوم الجمعة.. إيلون ماسك سابع أغنياء العالم

تجاوز ثروة رجل الأعمال وارن بافت

حلقت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك الجمعة متجاوزة ثروة رجل الأعمال وارن بافت، ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا سابع أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.



ونقلت وكالة "رويترز" عن بلومبيرغ إن ثروة ماسك ارتفعت بمقدار 6.07 مليارات دولار الجمعة، بعد قفزة حققها سهم تسلا بنسبة 20.8 بالمئة.

وأضاف التقرير أن صافي قيمة ثروة بافت انخفض في وقت سابق هذا الأسبوع عندما تبرع بمبلغ 2.9 مليار دولار من شركة "بيركشاير هاثاواي" لأعمال خيرية.

وقفز سهم تسلا بنسبة 500 بالمئة العام الماضي مع ارتفاع مبيعات الشركة لسيارة "موديل 3" من تسلا.

وارتفع سهم الشركة بنحو 38 بالمئة منذ إغلاق الأول من يوليو، قبيل يوم من إعلانها عن أرقام التسليم الربع سنوية.

وعززت أرقام التسليم القوية لتسلا توقعات أرباح الربع الثاني، والتي ستكون المرة الأولى في تاريخها بتقديم أربعة أرباع متتالية من الربح.