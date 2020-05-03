بدءًا من اليوم.. الفلبين تعلق جميع الرحلات التجارية داخل وخارج البلاد

قالت: التي تحمل البضائع من إمدادات طبية وغيرها من الضروريات ستستمر

علقت الفلبين جميع الرحلات التجارية داخل وخارج البلاد بدءاً من اليوم الأحد؛ حيث ازدحمت منشآت الحجر الصحي بعد عودة آلاف من العمال الفلبينيين من الخارج؛ طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت وزارة النقل في بيان: إن الحكومة وفرت مأوى لحوالي 20 ألفًا من العائدين في أماكن مختلفة بالعاصمة، وسط الإغلاق الكامل؛ حيث يصل حوالي ألفي شخص يومياً للبلاد.

ووفق موقع 24 الإماراتي: أضافت الوزارة في البيان: "هذا الإجراء لوقف وصول الركاب الدوليين بشكل مؤقت سيمكن الحكومة من التغلب على الازدحام والتعامل مع هذا العدد ليصل إلى مستويات يمكن إدارتها بشكل أكبر، مشيراً إلى أن المنشآت بكامل قدرتها الاستيعابية".

وسيتم تعليق رحلات الركاب حتى التاسع من مايو (أيار).

أما رحلات البضائع بالإضافة إلى تلك التي تحمل إمدادات طبية وغيرها من الضروريات؛ ستستمر؛ طبقاً لما ذكرته هيئة المطارات الدولية في مانيلا في حسابها على موقع فيس بوك.