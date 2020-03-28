"مدني تيماء" يسيطر على حريق اندلع في عدد من المزارع بالمحافظة

"الشمري": تم تسليم الموقع للجهة المختصة لوجود شبهة جنائية بالحادث

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة تيماء، مساء أمس الجمعة، على حريق اندلع في عدد من المزارع في حي الشرق بالمحافظة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري, أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في عدد من المزارع المتجاورة والتي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 5000م2 تقريباً ، فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران وعمليات التبريد، واستغرقت عمليات الإخماد أربع ساعات وثماني عشرة دقيقة، دون وجود أي إصابات ولله الحمد.

وأضاف "الشمري": شارك بالموقع فرق إطفاء من الدفاع المدني بالمحافظة ودعم بفرق إطفاء من الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك ومساندة بفرق إطفاء من قوة طوارئ الدفاع المدني بالمنطقة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة وتم تسليم الموقع للجهة المختصة لوجود شبهة جنائية بالحادث.