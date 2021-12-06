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روسيا: تأكيد إصابة شخصين وصلا من جنوب أفريقيا بـ"أوميكرون"

بعد إجراء التحليل الكامل للمتواليات الجينية لدى المصابيْن

كشفت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تأكيد إصابة شخصين وصلا إلى روسيا من جنوب أفريقيا بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صحفي نشرته الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك أن مريضين جاءت نتيجة خضوعهما لفحص PCR إيجابية، تم الكشف عن إصابتهما بسلالة "أوميكرون" خلال الـ 24 ساعة الأولى من مكوثهما في المرصد.

وأشارت الهيئة إلى أن إصابة الشخصين المذكورين بهذه السلالة تم تأكيدها من خلال إجراء التحليل الكامل للمتواليات الجينية لديهما من قبل المعهد المركزي للبحوث الوبائية التابع للهيئة.

وقالت الهيئة إنها تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سكان روسيا من المتغير الجديد لفيروس كورونا المستجد.

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روسيا: تأكيد إصابة شخصين وصلا من جنوب أفريقيا بـ"أوميكرون"
سبق

كشفت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تأكيد إصابة شخصين وصلا إلى روسيا من جنوب أفريقيا بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صحفي نشرته الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك أن مريضين جاءت نتيجة خضوعهما لفحص PCR إيجابية، تم الكشف عن إصابتهما بسلالة "أوميكرون" خلال الـ 24 ساعة الأولى من مكوثهما في المرصد.

وأشارت الهيئة إلى أن إصابة الشخصين المذكورين بهذه السلالة تم تأكيدها من خلال إجراء التحليل الكامل للمتواليات الجينية لديهما من قبل المعهد المركزي للبحوث الوبائية التابع للهيئة.

وقالت الهيئة إنها تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سكان روسيا من المتغير الجديد لفيروس كورونا المستجد.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
02:20 PM

روسيا: تأكيد إصابة شخصين وصلا من جنوب أفريقيا بـ"أوميكرون"

بعد إجراء التحليل الكامل للمتواليات الجينية لدى المصابيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تأكيد إصابة شخصين وصلا إلى روسيا من جنوب أفريقيا بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صحفي نشرته الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك أن مريضين جاءت نتيجة خضوعهما لفحص PCR إيجابية، تم الكشف عن إصابتهما بسلالة "أوميكرون" خلال الـ 24 ساعة الأولى من مكوثهما في المرصد.

وأشارت الهيئة إلى أن إصابة الشخصين المذكورين بهذه السلالة تم تأكيدها من خلال إجراء التحليل الكامل للمتواليات الجينية لديهما من قبل المعهد المركزي للبحوث الوبائية التابع للهيئة.

وقالت الهيئة إنها تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سكان روسيا من المتغير الجديد لفيروس كورونا المستجد.

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