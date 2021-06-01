ودعا المعهد الراغبين في التقديم، إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمعهد؛ للاطلاع على اشتراطات القبول www.sjahi.org .

أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة، فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمجال تقنية وصيانة السيارات.

المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يعلن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-01 أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة، فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمجال تقنية وصيانة السيارات. ودعا المعهد الراغبين في التقديم، إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمعهد؛ للاطلاع على اشتراطات القبول www.sjahi.org.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 11:25 AM

المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يعلن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف دعا الراغبين في التقديم إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للاطلاع على الاشتراطات





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أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة، فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمجال تقنية وصيانة السيارات.

ودعا المعهد الراغبين في التقديم، إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمعهد؛ للاطلاع على اشتراطات القبول www.sjahi.org.