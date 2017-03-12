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الهند تعلن: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 73 حالة

أعلنت وزارة الصحية الهندية، اليوم؛ ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد إلى 73 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن السلطات شدّدت الإجراءات الاحترازية، بما فيها فحص جميع الركاب القادمين من الخارج في 30 مطارًا و12 ميناء رئيسًا و65 ميناء غير رئيس.

كما عززت الوزارات المركزية بالتعاون مع الولايات، إجراءات المراقبة على مرافق الحجر الصحي، وتوفير المعدات الوقائية والقوى العاملة المدربة وفرق الاستجابة السريعة لمواجهة الفيروس.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تعلن: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 73 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحية الهندية، اليوم؛ ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد إلى 73 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن السلطات شدّدت الإجراءات الاحترازية، بما فيها فحص جميع الركاب القادمين من الخارج في 30 مطارًا و12 ميناء رئيسًا و65 ميناء غير رئيس.

كما عززت الوزارات المركزية بالتعاون مع الولايات، إجراءات المراقبة على مرافق الحجر الصحي، وتوفير المعدات الوقائية والقوى العاملة المدربة وفرق الاستجابة السريعة لمواجهة الفيروس.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:30 PM

الهند تعلن: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 73 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحية الهندية، اليوم؛ ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد إلى 73 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن السلطات شدّدت الإجراءات الاحترازية، بما فيها فحص جميع الركاب القادمين من الخارج في 30 مطارًا و12 ميناء رئيسًا و65 ميناء غير رئيس.

كما عززت الوزارات المركزية بالتعاون مع الولايات، إجراءات المراقبة على مرافق الحجر الصحي، وتوفير المعدات الوقائية والقوى العاملة المدربة وفرق الاستجابة السريعة لمواجهة الفيروس.

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