الهند تعلن: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 73 حالة

أعلنت وزارة الصحية الهندية، اليوم؛ ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد إلى 73 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن السلطات شدّدت الإجراءات الاحترازية، بما فيها فحص جميع الركاب القادمين من الخارج في 30 مطارًا و12 ميناء رئيسًا و65 ميناء غير رئيس.

كما عززت الوزارات المركزية بالتعاون مع الولايات، إجراءات المراقبة على مرافق الحجر الصحي، وتوفير المعدات الوقائية والقوى العاملة المدربة وفرق الاستجابة السريعة لمواجهة الفيروس.