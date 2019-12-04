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طبيب بصريات يحذّر: أضرار التدخين قد تصل للعمى الكامل

قال: أغلب التحذيرات ركّزت على تَبِعاته على الجهاز التنفسي فقط

أكد دكتور البصريات الإكلينيكية عبدالرحمن الحربي، أن التدخين يُضر بالعين ويسبب لها الكثير من الأمراض، التي تصلهم للعيادة بين وقت وآخر؛ منها ما قد يصل لفقدان النظر بشكل كامل.

وشدد الحربي "على ضرورة التوعية بمخاطره على العيون"؛ مؤكدًا أن "الأغلب ركّز على تبعات التبغ على الجهاز التنفسي؛ بينما هناك مخاطر لا تقل أهمية وقد يفقد الإنسان معها أغلى ما يملك، وهو النظر؛ فقِصَر النظر ومرض العين مرتبط حسب الدراسات الطبية بتناول السجائر".

وقال "الحربي" لـ"سبق": "التبغ يحتوي على مواد تعتبر ضارة لأنسجة العين، وتعرّض العين للعديد من الأمراض؛ إذ تزيد من نسبة الإصابة بالماء الأبيض (الساد)، وهو عبارة عن عتامة في عدسة العين تتسبب في تناقص تدريجي في حدة النظر، ويمكن علاجها جراحيًّا باستبدال العدسة".

وأوضح: "كذلك الماء الأزرق من أسباب العمى الشائعة؛ فالماء الأزرق يدمر العصب البصري، ويحدث عندما يرتفع الضغط داخل العين بسبب خلل في تصريف السائل داخل العين، فيصبح المريض يرى بقعًا مظلمة في مجال الرؤية؛ إذ أوضحت الدراسات أن هناك علاقة قوية بين ارتفاع ضغط العين والتدخين".

واختتم "الحربي" بقوله: "أيضًا الضمور البقعي في الشبكية هو اعتلال يصيب مركز الإبصار في الشبكية، ويعتبر السبب الأكثر انتشارًا لفقدان الرؤية الحادّ لدى أبناء سن الـ50 عامًا وما فوق، ويزيد التدخين من نسبة الإصابة به، وغيرها من الاعتلالات التي قد يفقد معها المدخن نظره بسبب تعاطي السجائر، ونوصي بضرورة التوعية بمخاطره على كافة أعضاء الجسم؛ خاصة مع تقدم المدخن في العمر؛ فقد يدخل مرحلة حرجة من مضاعفات أمراض العين".

طبيب بصريات التدخين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيب بصريات يحذّر: أضرار التدخين قد تصل للعمى الكامل
سبق

أكد دكتور البصريات الإكلينيكية عبدالرحمن الحربي، أن التدخين يُضر بالعين ويسبب لها الكثير من الأمراض، التي تصلهم للعيادة بين وقت وآخر؛ منها ما قد يصل لفقدان النظر بشكل كامل.

وشدد الحربي "على ضرورة التوعية بمخاطره على العيون"؛ مؤكدًا أن "الأغلب ركّز على تبعات التبغ على الجهاز التنفسي؛ بينما هناك مخاطر لا تقل أهمية وقد يفقد الإنسان معها أغلى ما يملك، وهو النظر؛ فقِصَر النظر ومرض العين مرتبط حسب الدراسات الطبية بتناول السجائر".

وقال "الحربي" لـ"سبق": "التبغ يحتوي على مواد تعتبر ضارة لأنسجة العين، وتعرّض العين للعديد من الأمراض؛ إذ تزيد من نسبة الإصابة بالماء الأبيض (الساد)، وهو عبارة عن عتامة في عدسة العين تتسبب في تناقص تدريجي في حدة النظر، ويمكن علاجها جراحيًّا باستبدال العدسة".

وأوضح: "كذلك الماء الأزرق من أسباب العمى الشائعة؛ فالماء الأزرق يدمر العصب البصري، ويحدث عندما يرتفع الضغط داخل العين بسبب خلل في تصريف السائل داخل العين، فيصبح المريض يرى بقعًا مظلمة في مجال الرؤية؛ إذ أوضحت الدراسات أن هناك علاقة قوية بين ارتفاع ضغط العين والتدخين".

واختتم "الحربي" بقوله: "أيضًا الضمور البقعي في الشبكية هو اعتلال يصيب مركز الإبصار في الشبكية، ويعتبر السبب الأكثر انتشارًا لفقدان الرؤية الحادّ لدى أبناء سن الـ50 عامًا وما فوق، ويزيد التدخين من نسبة الإصابة به، وغيرها من الاعتلالات التي قد يفقد معها المدخن نظره بسبب تعاطي السجائر، ونوصي بضرورة التوعية بمخاطره على كافة أعضاء الجسم؛ خاصة مع تقدم المدخن في العمر؛ فقد يدخل مرحلة حرجة من مضاعفات أمراض العين".

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:20 AM

طبيب بصريات يحذّر: أضرار التدخين قد تصل للعمى الكامل

قال: أغلب التحذيرات ركّزت على تَبِعاته على الجهاز التنفسي فقط

A A A
بدر العتيبي - الرياض
4
1,692

أكد دكتور البصريات الإكلينيكية عبدالرحمن الحربي، أن التدخين يُضر بالعين ويسبب لها الكثير من الأمراض، التي تصلهم للعيادة بين وقت وآخر؛ منها ما قد يصل لفقدان النظر بشكل كامل.

وشدد الحربي "على ضرورة التوعية بمخاطره على العيون"؛ مؤكدًا أن "الأغلب ركّز على تبعات التبغ على الجهاز التنفسي؛ بينما هناك مخاطر لا تقل أهمية وقد يفقد الإنسان معها أغلى ما يملك، وهو النظر؛ فقِصَر النظر ومرض العين مرتبط حسب الدراسات الطبية بتناول السجائر".

وقال "الحربي" لـ"سبق": "التبغ يحتوي على مواد تعتبر ضارة لأنسجة العين، وتعرّض العين للعديد من الأمراض؛ إذ تزيد من نسبة الإصابة بالماء الأبيض (الساد)، وهو عبارة عن عتامة في عدسة العين تتسبب في تناقص تدريجي في حدة النظر، ويمكن علاجها جراحيًّا باستبدال العدسة".

وأوضح: "كذلك الماء الأزرق من أسباب العمى الشائعة؛ فالماء الأزرق يدمر العصب البصري، ويحدث عندما يرتفع الضغط داخل العين بسبب خلل في تصريف السائل داخل العين، فيصبح المريض يرى بقعًا مظلمة في مجال الرؤية؛ إذ أوضحت الدراسات أن هناك علاقة قوية بين ارتفاع ضغط العين والتدخين".

واختتم "الحربي" بقوله: "أيضًا الضمور البقعي في الشبكية هو اعتلال يصيب مركز الإبصار في الشبكية، ويعتبر السبب الأكثر انتشارًا لفقدان الرؤية الحادّ لدى أبناء سن الـ50 عامًا وما فوق، ويزيد التدخين من نسبة الإصابة به، وغيرها من الاعتلالات التي قد يفقد معها المدخن نظره بسبب تعاطي السجائر، ونوصي بضرورة التوعية بمخاطره على كافة أعضاء الجسم؛ خاصة مع تقدم المدخن في العمر؛ فقد يدخل مرحلة حرجة من مضاعفات أمراض العين".

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