النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غنام "النصر": نبارك لجماهيرنا الفوز .. ونقول لهم: موعدنا المباراة النهائية

تم اختياره أفضل لاعب أمام الأهلي

قدم لاعب النصر سلطان الغنام، التهنئة لجماهير فريقه بمناسبة التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 التي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام.

ووعد الغنام الجماهير السعودية عامة والنصراوية خاصة ببلوغ فريقه للمباراة النهائية وتحقيق اللقب القاري بمشيئة الله.

وكان الغنام قد اختير كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي ، والتي كسبها النصر 2/0.

ويعد الغنام اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في البطولة القارية (حالياً).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
غنام "النصر": نبارك لجماهيرنا الفوز .. ونقول لهم: موعدنا المباراة النهائية
سبق

قدم لاعب النصر سلطان الغنام، التهنئة لجماهير فريقه بمناسبة التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 التي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام.

ووعد الغنام الجماهير السعودية عامة والنصراوية خاصة ببلوغ فريقه للمباراة النهائية وتحقيق اللقب القاري بمشيئة الله.

وكان الغنام قد اختير كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي ، والتي كسبها النصر 2/0.

ويعد الغنام اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في البطولة القارية (حالياً).

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
07:13 PM

غنام "النصر": نبارك لجماهيرنا الفوز .. ونقول لهم: موعدنا المباراة النهائية

تم اختياره أفضل لاعب أمام الأهلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
6,271

قدم لاعب النصر سلطان الغنام، التهنئة لجماهير فريقه بمناسبة التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 التي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام.

ووعد الغنام الجماهير السعودية عامة والنصراوية خاصة ببلوغ فريقه للمباراة النهائية وتحقيق اللقب القاري بمشيئة الله.

وكان الغنام قد اختير كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي ، والتي كسبها النصر 2/0.

ويعد الغنام اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في البطولة القارية (حالياً).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,982

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة