وجهة سياحية على أرض سعودية .. إطلالة ساحرة من جزيرة الأحلام "كُدُمبل"

غوص وصيد وسباحة والدَرَج أسمنتي لهواة الجبل .. "سبق" توثّق متعة التفاصيل

تصوير- مفرح بن خلف: تُعد جزيرة "كُدُمبل" الواقعة على ساحل منطقة عسير -إحدى الجزر التابعة لمركز القحمة- من أجمل الجزر الطبيعية البكر في المملكة، لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

وتتربع جزيرة "كُدُمبل" على مساحة تقارب ثلاثة كيلو مترات مربعة داخل مياه البحر الأحمر، ويتوسطها جبل شاهق على ارتفاع 400 متر فوق سطح البحر، وتعد الوجهة المفضلة لهواة صيد الصقور المهاجرة التي تحط رحالها بعد هجرتها من القرن الإفريقي على قمة الجبل.

للتوثيق تواجدت "سبق"، فجر أمس الجمعة، بمرفأ شاطئ مركز القحمة، وتمّ إنهاء الإجراءات الأمنية والتصاريح من قِبل مركز حرس الحدود لتأمين سلامة الرحلة، وذلك بعد التأكُّد من حالة الطقس.

ثم انطلقت الرحلة التي استغرقت 40 دقيقة عبر قاربٍ يملكه الشاب السعودي "أحمد"؛ حيث قال: "يتحدث كِبار السن عن المسمّى الغريب والقديم للجزيرة وهي تسمية إفريقية"، مضيفاً أن الجزيرة تعد وجهة مفضلة لدى الكثير من الزوّار، خصوصاً في فصل الشتاء، مفيداً بأن أجرة الساعة للقارب تراوح بين 150 ريالاً و200 ريال، وتستغرق الرحلة ذهاباً وإياباً والتجوُّل في الجزيرة ما يقارب 3 ساعات.

ورصدت عدسة "سبق"، في أثناء الرحلة البحرية للوصول إلى الجزيرة، انتشار سفن صيد الأسماك بأحجامها المختلفة، وجمال أمواج البحر، قبل الوصول إلى الجزيرة التي يتمركز في جهتها الغربية جبل كُدُمبل؛ حيث يمكن الوصول إلى قمته عن طريق دَرَج أسمنتي، ويتميّز الجبل بإطلالةٍ ساحرة على البحر.