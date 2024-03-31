النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وجهة سياحية على أرض سعودية .. إطلالة ساحرة من جزيرة الأحلام "كُدُمبل"

غوص وصيد وسباحة والدَرَج أسمنتي لهواة الجبل .. "سبق" توثّق متعة التفاصيل

تصوير- مفرح بن خلف: تُعد جزيرة "كُدُمبل" الواقعة على ساحل منطقة عسير -إحدى الجزر التابعة لمركز القحمة- من أجمل الجزر الطبيعية البكر في المملكة، لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

وتتربع جزيرة "كُدُمبل" على مساحة تقارب ثلاثة كيلو مترات مربعة داخل مياه البحر الأحمر، ويتوسطها جبل شاهق على ارتفاع 400 متر فوق سطح البحر، وتعد الوجهة المفضلة لهواة صيد الصقور المهاجرة التي تحط رحالها بعد هجرتها من القرن الإفريقي على قمة الجبل.

للتوثيق تواجدت "سبق"، فجر أمس الجمعة، بمرفأ شاطئ مركز القحمة، وتمّ إنهاء الإجراءات الأمنية والتصاريح من قِبل مركز حرس الحدود لتأمين سلامة الرحلة، وذلك بعد التأكُّد من حالة الطقس.

ثم انطلقت الرحلة التي استغرقت 40 دقيقة عبر قاربٍ يملكه الشاب السعودي "أحمد"؛ حيث قال: "يتحدث كِبار السن عن المسمّى الغريب والقديم للجزيرة وهي تسمية إفريقية"، مضيفاً أن الجزيرة تعد وجهة مفضلة لدى الكثير من الزوّار، خصوصاً في فصل الشتاء، مفيداً بأن أجرة الساعة للقارب تراوح بين 150 ريالاً و200 ريال، وتستغرق الرحلة ذهاباً وإياباً والتجوُّل في الجزيرة ما يقارب 3 ساعات.

ورصدت عدسة "سبق"، في أثناء الرحلة البحرية للوصول إلى الجزيرة، انتشار سفن صيد الأسماك بأحجامها المختلفة، وجمال أمواج البحر، قبل الوصول إلى الجزيرة التي يتمركز في جهتها الغربية جبل كُدُمبل؛ حيث يمكن الوصول إلى قمته عن طريق دَرَج أسمنتي، ويتميّز الجبل بإطلالةٍ ساحرة على البحر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وجهة سياحية على أرض سعودية .. إطلالة ساحرة من جزيرة الأحلام "كُدُمبل"
سبق

تصوير- مفرح بن خلف: تُعد جزيرة "كُدُمبل" الواقعة على ساحل منطقة عسير -إحدى الجزر التابعة لمركز القحمة- من أجمل الجزر الطبيعية البكر في المملكة، لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

وتتربع جزيرة "كُدُمبل" على مساحة تقارب ثلاثة كيلو مترات مربعة داخل مياه البحر الأحمر، ويتوسطها جبل شاهق على ارتفاع 400 متر فوق سطح البحر، وتعد الوجهة المفضلة لهواة صيد الصقور المهاجرة التي تحط رحالها بعد هجرتها من القرن الإفريقي على قمة الجبل.

للتوثيق تواجدت "سبق"، فجر أمس الجمعة، بمرفأ شاطئ مركز القحمة، وتمّ إنهاء الإجراءات الأمنية والتصاريح من قِبل مركز حرس الحدود لتأمين سلامة الرحلة، وذلك بعد التأكُّد من حالة الطقس.

ثم انطلقت الرحلة التي استغرقت 40 دقيقة عبر قاربٍ يملكه الشاب السعودي "أحمد"؛ حيث قال: "يتحدث كِبار السن عن المسمّى الغريب والقديم للجزيرة وهي تسمية إفريقية"، مضيفاً أن الجزيرة تعد وجهة مفضلة لدى الكثير من الزوّار، خصوصاً في فصل الشتاء، مفيداً بأن أجرة الساعة للقارب تراوح بين 150 ريالاً و200 ريال، وتستغرق الرحلة ذهاباً وإياباً والتجوُّل في الجزيرة ما يقارب 3 ساعات.

ورصدت عدسة "سبق"، في أثناء الرحلة البحرية للوصول إلى الجزيرة، انتشار سفن صيد الأسماك بأحجامها المختلفة، وجمال أمواج البحر، قبل الوصول إلى الجزيرة التي يتمركز في جهتها الغربية جبل كُدُمبل؛ حيث يمكن الوصول إلى قمته عن طريق دَرَج أسمنتي، ويتميّز الجبل بإطلالةٍ ساحرة على البحر.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
01:43 PM

وجهة سياحية على أرض سعودية .. إطلالة ساحرة من جزيرة الأحلام "كُدُمبل"

غوص وصيد وسباحة والدَرَج أسمنتي لهواة الجبل .. "سبق" توثّق متعة التفاصيل

A A A
سويد الحارثي - عسير
11
30,378

تصوير- مفرح بن خلف: تُعد جزيرة "كُدُمبل" الواقعة على ساحل منطقة عسير -إحدى الجزر التابعة لمركز القحمة- من أجمل الجزر الطبيعية البكر في المملكة، لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

وتتربع جزيرة "كُدُمبل" على مساحة تقارب ثلاثة كيلو مترات مربعة داخل مياه البحر الأحمر، ويتوسطها جبل شاهق على ارتفاع 400 متر فوق سطح البحر، وتعد الوجهة المفضلة لهواة صيد الصقور المهاجرة التي تحط رحالها بعد هجرتها من القرن الإفريقي على قمة الجبل.

للتوثيق تواجدت "سبق"، فجر أمس الجمعة، بمرفأ شاطئ مركز القحمة، وتمّ إنهاء الإجراءات الأمنية والتصاريح من قِبل مركز حرس الحدود لتأمين سلامة الرحلة، وذلك بعد التأكُّد من حالة الطقس.

ثم انطلقت الرحلة التي استغرقت 40 دقيقة عبر قاربٍ يملكه الشاب السعودي "أحمد"؛ حيث قال: "يتحدث كِبار السن عن المسمّى الغريب والقديم للجزيرة وهي تسمية إفريقية"، مضيفاً أن الجزيرة تعد وجهة مفضلة لدى الكثير من الزوّار، خصوصاً في فصل الشتاء، مفيداً بأن أجرة الساعة للقارب تراوح بين 150 ريالاً و200 ريال، وتستغرق الرحلة ذهاباً وإياباً والتجوُّل في الجزيرة ما يقارب 3 ساعات.

ورصدت عدسة "سبق"، في أثناء الرحلة البحرية للوصول إلى الجزيرة، انتشار سفن صيد الأسماك بأحجامها المختلفة، وجمال أمواج البحر، قبل الوصول إلى الجزيرة التي يتمركز في جهتها الغربية جبل كُدُمبل؛ حيث يمكن الوصول إلى قمته عن طريق دَرَج أسمنتي، ويتميّز الجبل بإطلالةٍ ساحرة على البحر.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة