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القوات التركية تقصف "رأس العين" بالصواريخ

رغم إعلان وقف عملياتها شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هدوءاً ساد منطقة شرق الفرات منذ إعلان الاتفاق الأمريكي – التركي، بوقف العمليات العسكرية هناك، مساء أمس، غير أن القوات التركية خرقت هذا الهدوء بتجدُّد القصف الصاروخي بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة على مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المدينة.

وأشار "المرصد" إلى سماع أصوات إطلاق نار بشكلٍ واضحٍ في المدينة صباح اليوم الجمعة.

القوات التركية رأس العين قصف

الرئيسية/ أخبار العالم

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القوات التركية تقصف "رأس العين" بالصواريخ
سبق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هدوءاً ساد منطقة شرق الفرات منذ إعلان الاتفاق الأمريكي – التركي، بوقف العمليات العسكرية هناك، مساء أمس، غير أن القوات التركية خرقت هذا الهدوء بتجدُّد القصف الصاروخي بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة على مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المدينة.

وأشار "المرصد" إلى سماع أصوات إطلاق نار بشكلٍ واضحٍ في المدينة صباح اليوم الجمعة.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
01:13 PM

القوات التركية تقصف "رأس العين" بالصواريخ

رغم إعلان وقف عملياتها شمال سوريا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هدوءاً ساد منطقة شرق الفرات منذ إعلان الاتفاق الأمريكي – التركي، بوقف العمليات العسكرية هناك، مساء أمس، غير أن القوات التركية خرقت هذا الهدوء بتجدُّد القصف الصاروخي بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة على مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المدينة.

وأشار "المرصد" إلى سماع أصوات إطلاق نار بشكلٍ واضحٍ في المدينة صباح اليوم الجمعة.

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