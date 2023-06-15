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الشورى يطالب بإدراج #الفحص_النفسي_للعمالة_المنزلية ضمن متطلبات "الإقامة"

طالب "الموارد البشرية" بالإفصاح عن أسباب وجود المشرف الأجنبي ببعض الأعمال

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج #الفحص_النفسي_للعمالة_المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة، حيث قال المجلس "على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة".

وقال المجلس في جلسته اليوم: على الوزارة الإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحال التجارية، إضافة إلى استمرار وجود المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. سلطان آل فارح.

وأضاف: على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بناء وتقديم برامج نوعية تعليمية وتدريبية وفنية مهنية للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقابلة للتأهيل بما يسهم في التطوير معرفياً ومهارياً ومهنيا، لتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات النوعية لتفعيل دورهم وتلبية احتياج سوق العمل.

وطالب المجلس الوزارة بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاع أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها.

كما طالب بإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في تحسين مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.

مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشورى يطالب بإدراج #الفحص_النفسي_للعمالة_المنزلية ضمن متطلبات "الإقامة"
سبق

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج #الفحص_النفسي_للعمالة_المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة، حيث قال المجلس "على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة".

وقال المجلس في جلسته اليوم: على الوزارة الإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحال التجارية، إضافة إلى استمرار وجود المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. سلطان آل فارح.

وأضاف: على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بناء وتقديم برامج نوعية تعليمية وتدريبية وفنية مهنية للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقابلة للتأهيل بما يسهم في التطوير معرفياً ومهارياً ومهنيا، لتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات النوعية لتفعيل دورهم وتلبية احتياج سوق العمل.

وطالب المجلس الوزارة بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاع أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها.

كما طالب بإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في تحسين مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:30 PM

الشورى يطالب بإدراج #الفحص_النفسي_للعمالة_المنزلية ضمن متطلبات "الإقامة"

طالب "الموارد البشرية" بالإفصاح عن أسباب وجود المشرف الأجنبي ببعض الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج #الفحص_النفسي_للعمالة_المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة، حيث قال المجلس "على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة".

وقال المجلس في جلسته اليوم: على الوزارة الإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحال التجارية، إضافة إلى استمرار وجود المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. سلطان آل فارح.

وأضاف: على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بناء وتقديم برامج نوعية تعليمية وتدريبية وفنية مهنية للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقابلة للتأهيل بما يسهم في التطوير معرفياً ومهارياً ومهنيا، لتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات النوعية لتفعيل دورهم وتلبية احتياج سوق العمل.

وطالب المجلس الوزارة بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاع أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها.

كما طالب بإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في تحسين مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.

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