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الهلال يبدأ تحضيراته لملاقاة الحزم دورياً .. وسالم يتواجد بالعيادة

بدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعدادا لمواجهة مضيفه الحزم ، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي مقرر إقامتها بعد غداً الخميس على ملعب نادي الحزم.

ركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو على الجوانب الفنية ، خاض اللاعبون خلال المران مناورة على نصف مساحة الملعب ، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وواصل سلمان الفرج وكارلـوس إدواردو برنامجيهما العلاجي ، فيما تواجد سالم الدوسري في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ لتعرضه إلى التهاب في الركبة

ويؤدي الفريق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الغد مرانا مغلقا، تأهبا لمواجهة الحزم ،على أن تغادر بعثة الفريق في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد إلى القصيم؛ تأهبا لملاقاة الحزم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يبدأ تحضيراته لملاقاة الحزم دورياً .. وسالم يتواجد بالعيادة
سبق

بدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعدادا لمواجهة مضيفه الحزم ، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي مقرر إقامتها بعد غداً الخميس على ملعب نادي الحزم.

ركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو على الجوانب الفنية ، خاض اللاعبون خلال المران مناورة على نصف مساحة الملعب ، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وواصل سلمان الفرج وكارلـوس إدواردو برنامجيهما العلاجي ، فيما تواجد سالم الدوسري في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ لتعرضه إلى التهاب في الركبة

ويؤدي الفريق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الغد مرانا مغلقا، تأهبا لمواجهة الحزم ،على أن تغادر بعثة الفريق في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد إلى القصيم؛ تأهبا لملاقاة الحزم.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:00 PM

الهلال يبدأ تحضيراته لملاقاة الحزم دورياً .. وسالم يتواجد بالعيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعدادا لمواجهة مضيفه الحزم ، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي مقرر إقامتها بعد غداً الخميس على ملعب نادي الحزم.

ركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو على الجوانب الفنية ، خاض اللاعبون خلال المران مناورة على نصف مساحة الملعب ، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وواصل سلمان الفرج وكارلـوس إدواردو برنامجيهما العلاجي ، فيما تواجد سالم الدوسري في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ لتعرضه إلى التهاب في الركبة

ويؤدي الفريق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الغد مرانا مغلقا، تأهبا لمواجهة الحزم ،على أن تغادر بعثة الفريق في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد إلى القصيم؛ تأهبا لملاقاة الحزم.

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