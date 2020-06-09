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"إغاثي" الملك يواصل توزيع التمور في ولاية كابول الأفغانية

بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل.

وجرى يوم أمس توزيع 800 كرتون من التمور، استفاد منها 4,800 فرد بواقع 800 أسرة متضررة وفقيرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًّا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك يواصل توزيع التمور في ولاية كابول الأفغانية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل.

وجرى يوم أمس توزيع 800 كرتون من التمور، استفاد منها 4,800 فرد بواقع 800 أسرة متضررة وفقيرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًّا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
06:31 PM

"إغاثي" الملك يواصل توزيع التمور في ولاية كابول الأفغانية

بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل.

وجرى يوم أمس توزيع 800 كرتون من التمور، استفاد منها 4,800 فرد بواقع 800 أسرة متضررة وفقيرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًّا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

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