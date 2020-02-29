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حشروا الزوجين في حقيبتين.. ثم نفذوا جريمة القتل البشعة

نهاية السياحة في تايلاند

كشفت الشرطة في تايلاند تفاصيل جريمة قتل مروعة استهدفت زوجين صينيين، وفدا إلى البلاد في رحلة سياحية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، السبت، بأن القتلة وضعوا الزوجين في حقيبتَي سفر، بعد تقييدهما وهما ما زالا على قيد الحياة، ثم ألقوا بهما في نهر.

وجرى العثور على جثة الزوج وانغ جون (30 عامًا)، الثلاثاء، بعدما لاحظ صياد في نهر بينغ، وسط تايلاند، حقيبة سوداء تطفو على الماء.

وقالت الشرطة إن غوّاصيها يواصلون البحث عن زوجة الرجل تشو بينغ (28 عامًا)، التي يعتقد أنها أُلقيت أيضًا في النهر بنفس الطريقة.

ووصل الزوجان إلى تايلاند في وقت سابق من فبراير الجاري مع مجموعة من السياح الصينيين، لكنهما فضّلا البقاء، فيما عاد الآخرون إلى بلادهم.

وذكر ضابط في الشرطة أنه تم فتح تحقيق في الجريمة، وإعداد مذكرات توقيف.

وبحسب شهود عيان، فقد سمعوا أصوات سقوط ما وصفوها بأشياء ثقيلة في النهر.

وخلص تشريح جثة الزوج إلى أنه توفي بسبب الغرق، لكنه كان على قيد الحياة عندما وُضع في الحقيبة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتعتقد الشرطة أن 4 أشخاص على الأقل متورطون في جريمتَي القتل.

تايلاند

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حشروا الزوجين في حقيبتين.. ثم نفذوا جريمة القتل البشعة
سبق

كشفت الشرطة في تايلاند تفاصيل جريمة قتل مروعة استهدفت زوجين صينيين، وفدا إلى البلاد في رحلة سياحية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، السبت، بأن القتلة وضعوا الزوجين في حقيبتَي سفر، بعد تقييدهما وهما ما زالا على قيد الحياة، ثم ألقوا بهما في نهر.

وجرى العثور على جثة الزوج وانغ جون (30 عامًا)، الثلاثاء، بعدما لاحظ صياد في نهر بينغ، وسط تايلاند، حقيبة سوداء تطفو على الماء.

وقالت الشرطة إن غوّاصيها يواصلون البحث عن زوجة الرجل تشو بينغ (28 عامًا)، التي يعتقد أنها أُلقيت أيضًا في النهر بنفس الطريقة.

ووصل الزوجان إلى تايلاند في وقت سابق من فبراير الجاري مع مجموعة من السياح الصينيين، لكنهما فضّلا البقاء، فيما عاد الآخرون إلى بلادهم.

وذكر ضابط في الشرطة أنه تم فتح تحقيق في الجريمة، وإعداد مذكرات توقيف.

وبحسب شهود عيان، فقد سمعوا أصوات سقوط ما وصفوها بأشياء ثقيلة في النهر.

وخلص تشريح جثة الزوج إلى أنه توفي بسبب الغرق، لكنه كان على قيد الحياة عندما وُضع في الحقيبة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتعتقد الشرطة أن 4 أشخاص على الأقل متورطون في جريمتَي القتل.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:47 AM

حشروا الزوجين في حقيبتين.. ثم نفذوا جريمة القتل البشعة

نهاية السياحة في تايلاند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الشرطة في تايلاند تفاصيل جريمة قتل مروعة استهدفت زوجين صينيين، وفدا إلى البلاد في رحلة سياحية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، السبت، بأن القتلة وضعوا الزوجين في حقيبتَي سفر، بعد تقييدهما وهما ما زالا على قيد الحياة، ثم ألقوا بهما في نهر.

وجرى العثور على جثة الزوج وانغ جون (30 عامًا)، الثلاثاء، بعدما لاحظ صياد في نهر بينغ، وسط تايلاند، حقيبة سوداء تطفو على الماء.

وقالت الشرطة إن غوّاصيها يواصلون البحث عن زوجة الرجل تشو بينغ (28 عامًا)، التي يعتقد أنها أُلقيت أيضًا في النهر بنفس الطريقة.

ووصل الزوجان إلى تايلاند في وقت سابق من فبراير الجاري مع مجموعة من السياح الصينيين، لكنهما فضّلا البقاء، فيما عاد الآخرون إلى بلادهم.

وذكر ضابط في الشرطة أنه تم فتح تحقيق في الجريمة، وإعداد مذكرات توقيف.

وبحسب شهود عيان، فقد سمعوا أصوات سقوط ما وصفوها بأشياء ثقيلة في النهر.

وخلص تشريح جثة الزوج إلى أنه توفي بسبب الغرق، لكنه كان على قيد الحياة عندما وُضع في الحقيبة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتعتقد الشرطة أن 4 أشخاص على الأقل متورطون في جريمتَي القتل.

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