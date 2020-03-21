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بالفيديو.. مصرية مصابة بكورونا توجه رسالة: لا ترتكبوا غلطتي

بلغ عدد الإصابات بالفيروس 285 حالة

نشرت شابة مصرية مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وتوجه رسالة للجميع تدعوهم فيها إلى "عدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبته".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو للفتاة المصرية بشكل كبير، إلا أنه لم تتضح حتى الآن هوية الفتاة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبدت الشابة متأثرة بإصابتها بالفيروس، ونصحت في الفيديو الجميع بتوخي الحذر في الحياة اليومية، كما عبرت عن ندمها لتجاهلها التعليمات الوقائية.

وقالت: "يجب أن تأخذوا الموضوع على محمل الجد. انتبهوا لأنفسكم ولأهلكم، وامتنعوا عن الزيارات"، لافتة إلى أن "الخطأ الذي ارتكبته يكمن في أنها ذهبت لزيارة أصدقائها".

وأضافت: "كنت أخرج وأسافر بشكل عادي، وأصبت بالفيروس. لا يجب أن نستهتر بالموضوع. لم أتخيّل أن أُصاب بالفيروس وتوقعته بعيدًا عنّي جدًّا".

ونصحت الشابة الجميع بالحذر وعدم التهاون مع الإرشادات الصحية، خاصة إن كان الشخص يقطن مع أشخاص كبار أو صغار في السن.

وجاءت ردود الفعل إيجابية ضمن التعليقات التي رافقت الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتبرها كثيرون "شجاعةً" لسردها قصتها بصراحة، ولتقديمها نصائح قد تقي الآخرين من الإصابة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، قد كشف عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى الجمعة، من أصل 60 حالة تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة؛ هو 285 حالة، من بينهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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بالفيديو.. مصرية مصابة بكورونا توجه رسالة: لا ترتكبوا غلطتي
سبق

نشرت شابة مصرية مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وتوجه رسالة للجميع تدعوهم فيها إلى "عدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبته".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو للفتاة المصرية بشكل كبير، إلا أنه لم تتضح حتى الآن هوية الفتاة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبدت الشابة متأثرة بإصابتها بالفيروس، ونصحت في الفيديو الجميع بتوخي الحذر في الحياة اليومية، كما عبرت عن ندمها لتجاهلها التعليمات الوقائية.

وقالت: "يجب أن تأخذوا الموضوع على محمل الجد. انتبهوا لأنفسكم ولأهلكم، وامتنعوا عن الزيارات"، لافتة إلى أن "الخطأ الذي ارتكبته يكمن في أنها ذهبت لزيارة أصدقائها".

وأضافت: "كنت أخرج وأسافر بشكل عادي، وأصبت بالفيروس. لا يجب أن نستهتر بالموضوع. لم أتخيّل أن أُصاب بالفيروس وتوقعته بعيدًا عنّي جدًّا".

ونصحت الشابة الجميع بالحذر وعدم التهاون مع الإرشادات الصحية، خاصة إن كان الشخص يقطن مع أشخاص كبار أو صغار في السن.

وجاءت ردود الفعل إيجابية ضمن التعليقات التي رافقت الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتبرها كثيرون "شجاعةً" لسردها قصتها بصراحة، ولتقديمها نصائح قد تقي الآخرين من الإصابة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، قد كشف عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى الجمعة، من أصل 60 حالة تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة؛ هو 285 حالة، من بينهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:03 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:01 PM

بالفيديو.. مصرية مصابة بكورونا توجه رسالة: لا ترتكبوا غلطتي

بلغ عدد الإصابات بالفيروس 285 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,348

نشرت شابة مصرية مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وتوجه رسالة للجميع تدعوهم فيها إلى "عدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبته".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو للفتاة المصرية بشكل كبير، إلا أنه لم تتضح حتى الآن هوية الفتاة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبدت الشابة متأثرة بإصابتها بالفيروس، ونصحت في الفيديو الجميع بتوخي الحذر في الحياة اليومية، كما عبرت عن ندمها لتجاهلها التعليمات الوقائية.

وقالت: "يجب أن تأخذوا الموضوع على محمل الجد. انتبهوا لأنفسكم ولأهلكم، وامتنعوا عن الزيارات"، لافتة إلى أن "الخطأ الذي ارتكبته يكمن في أنها ذهبت لزيارة أصدقائها".

وأضافت: "كنت أخرج وأسافر بشكل عادي، وأصبت بالفيروس. لا يجب أن نستهتر بالموضوع. لم أتخيّل أن أُصاب بالفيروس وتوقعته بعيدًا عنّي جدًّا".

ونصحت الشابة الجميع بالحذر وعدم التهاون مع الإرشادات الصحية، خاصة إن كان الشخص يقطن مع أشخاص كبار أو صغار في السن.

وجاءت ردود الفعل إيجابية ضمن التعليقات التي رافقت الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتبرها كثيرون "شجاعةً" لسردها قصتها بصراحة، ولتقديمها نصائح قد تقي الآخرين من الإصابة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، قد كشف عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى الجمعة، من أصل 60 حالة تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة؛ هو 285 حالة، من بينهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

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