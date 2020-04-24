في تنبيه متقدم.. "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على منطقة تبوك

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. وتستمر حتى الـ7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

وشَمِل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة: (البدع، والوجه، وتيماء، وحقل، وضباء).