"موهبة" تدشّن ملتقى الشتاء لتدريب 620 طالبًا وطالبة

تمهيدًا للدفع بهم للمشاركة في فعاليات الأولمبياد الدولية

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مؤخرًا، ملتقى الشتاء 2020؛ لتدريب وإعداد الفِرَق العلمية في مجالات: المعلوماتية، والرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بالرياض.

ويتلقى 620 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، تدريبًا علميًّا مكثفًا على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة، في المعلوماتية، والرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والعلوم، والكيمياء، وممن سبق لهم المشاركة في الأولمبيادات الدولية كطلاب، وحققوا عدة ميداليات، بإجمالي عدد ساعات تدريبية يتجاوز 760 ساعة على مدى 12 يومًا.

ويكون في نهاية ملتقى الشتاء، اختيار فِرَق المملكة المشاركة في المسابقات والمحافل العلمية الدولية خلال عام 2020، وترشيح آخرين للانتقال لمستويات تدريبية أعلى، وحضور الملتقيات التدريبية التي تقيمها مؤسسة "موهبة" كل عام.

وتستضيف الجهات الثلاث طلاب وطالبات المستويات الأربعة في فريق الكيمياء، لتلقي تدريبهم ضمن ملتقى الشتاء؛ حيث يخضع اثنان وسبعون طالبًا وطالبة في المستوى الأول؛ للتدريب في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة بالرياض؛ بواقع 77 ساعة تدريبية ولمدة 11 يومًا، ويتلقى ثمانية وثلاثون طالبًا وطالبة من المستويين الثاني والثالث، تدريبهم في جامعة (كاوست) طوال 12 يومًا بإجمالي 92 ساعة تدريبية.

ويستكمل فريق المعلوماتية من طلاب وطالبات المستويين الأول والثاني، برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)؛ بإجمالي 92 ساعة تدريبية على مدى 12 يومًا، ويضم الفريق ستًّا وعشرين طالبًا وطالبة في المستوى الأول، وأحد عشر طالبًا وطالبة في المستوى الثاني.

ويتلقى مئة وستة عشر طالبًا وطالبة من فريق الرياضيات في المستويين الأول والثاني، برنامجهم التدريبي الذي يستمر 11 يومًا في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة، بواقع 80 ساعة تدريبية؛ بينما يستمر أربعون طالبًا وطالبة موزعين على أربعة مستويات متدرجة الصعوبة، في برنامجهم التدريبي في جامعة "كاوست"، بإجمالي 88 ساعة تدريبية في 12 يومًا.

ويخضع مئة وسبعة وثلاثون طالبًا وطالبة في المستويين الأول والثاني في فريق العلوم، لتدريب في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة بالرياض؛ حيث يتلقى مئة طالب وطالبة في المستوى الأول تدريبات في تخصصي الرياضيات والأحياء، بعد أن بدأوا الدورات الأساسية في الكيمياء والفيزياء؛ بينما يستمر تدريب سبع وثلاثين طالبًا وطالبة في المستوى الثاني، للترشح للتدريب المكثف في جامعة (كاوست)، التي تستضيف عشرين طالبًا وطالبة في المستوى الثالث لفريق العلوم على مدى 12 يومًا بعدد ساعات تدريب يصل إلى 92 ساعة.

وينتظم 75 طالبًا وطالبة في المستوى الأول لفريق الأحياء، في برنامج تدريبي ضِمن ملتقى الشتاء في كل من الهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بالرياض، يتلقون خلاله 77 ساعة تدريبية، على مدى 11 يومًا؛ بينما يستكمل ثلاثة وعشرون طالبًا وطالبة، في المستويين الثاني والثالث، برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)، بإجمالي 92 ساعة تدريبية خلال 12 يومًا.

ويتلقى فريق الفيزياء في المستويات (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) تدريباته في كل من الهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بالرياض، وجامعة كاوست في جدة.

ويخضع 46 طالبًا وست وعشرون طالبة من المستوى الأول لفريق الفيزياء، لبرنامج تدريبي يستمر 11 يومًا، بإجمالي 77 ساعة تدريبية؛ فيما يستكمل ثلاثون طالبًا وطالبة في المستويات الثاني والثالث والرابع برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)، لمدة 12 يومًا بإجمالي 92 ساعة تدريبية.

ويأتي ملتقى الشتاء 2020 من منطلق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى المشاركة في المسابقات العلمية الدولية، ويعد باكورة الملتقيات التدريبية التي تقيمها مؤسسة "موهبة" سنويًّا، وبداية مسيرة الموهوبين والموهوبات لنيل شرف تمثيل الوطن في المحافل الدولية.