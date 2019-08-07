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أمطار جازان.. الأمانة وبلدياتها تعمل على مدار الساعة

الفرق الميدانية والآليات بالمواقع غير المشمولة بالتصريف

باشرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها، تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة وما نتج عنها من السيول المنقولة التي شهدتها المنطقة مساء أمس الثلاثاء واستمر هطولها أكثر من خمس ساعات.
وذكر المشرف على أعمال أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الدكتور إبراهيم خياط، أن كمية الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على مدينة جازان وعلى محافظات المنطقة كانت غزيرة جداً ولم تشهدها منطقة جازان منذ سنوات طويلة.
وقال: لقد باشرت الفرق الميدانية في أمانة منطقة جازان وبلدياتها مهامها في تصريف تجمعات مياه الأمطار لمدة 12 ساعة متواصلة، وما زال العمل جارياً في جميع المواقع التي تتجمع بها مياه الأمطار في عموم المنطقة.
وأضاف: شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة حالياً بمدينة جازان تبلغ أطوالها 14.5 كم وهي تمثل نسبة 25% من إجمالي مساحة مدينة جازان، وهذه الشبكة قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات تقوم بطرد المياه بطاقة 3.3 متر مكعب في الثانية وتصريفها إلى البحر مباشرة.
وأردف "خياط": بالنسبة للمواقع التي لا تشملها شبكات تصريف مياه الأمطار المنفذة، فتمت مباشرتها بواسطة الفرق الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لسحب تجمعات المياه بالشوارع والأحياء، وتم سحب كميات كبيرة من الشوارع، ولا يزال العمل مستمراً على مدار الساعة.
وأكد أن عشرات فرق الطوارئ والكوارث و450 معدة وآلية متنوعة في أمانة المنطقة وبلدياتها الـ 26 تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة لنزح تجمعات مياه الامطار والسيول ودرء أخطارها.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن كمية الأمطار التي شهدتها مدينة جازان أمس الثلاثاء بلغت 75،0 ملم بينما تجاوزت كميات الأمطار في إحدى محافظات منطقة جازان ضعف هذا الرقم وبعض المحافظات تجاوزت كميات الأمطار بها 100،0 ملم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار جازان.. الأمانة وبلدياتها تعمل على مدار الساعة
سبق

باشرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها، تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة وما نتج عنها من السيول المنقولة التي شهدتها المنطقة مساء أمس الثلاثاء واستمر هطولها أكثر من خمس ساعات.
وذكر المشرف على أعمال أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الدكتور إبراهيم خياط، أن كمية الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على مدينة جازان وعلى محافظات المنطقة كانت غزيرة جداً ولم تشهدها منطقة جازان منذ سنوات طويلة.
وقال: لقد باشرت الفرق الميدانية في أمانة منطقة جازان وبلدياتها مهامها في تصريف تجمعات مياه الأمطار لمدة 12 ساعة متواصلة، وما زال العمل جارياً في جميع المواقع التي تتجمع بها مياه الأمطار في عموم المنطقة.
وأضاف: شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة حالياً بمدينة جازان تبلغ أطوالها 14.5 كم وهي تمثل نسبة 25% من إجمالي مساحة مدينة جازان، وهذه الشبكة قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات تقوم بطرد المياه بطاقة 3.3 متر مكعب في الثانية وتصريفها إلى البحر مباشرة.
وأردف "خياط": بالنسبة للمواقع التي لا تشملها شبكات تصريف مياه الأمطار المنفذة، فتمت مباشرتها بواسطة الفرق الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لسحب تجمعات المياه بالشوارع والأحياء، وتم سحب كميات كبيرة من الشوارع، ولا يزال العمل مستمراً على مدار الساعة.
وأكد أن عشرات فرق الطوارئ والكوارث و450 معدة وآلية متنوعة في أمانة المنطقة وبلدياتها الـ 26 تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة لنزح تجمعات مياه الامطار والسيول ودرء أخطارها.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن كمية الأمطار التي شهدتها مدينة جازان أمس الثلاثاء بلغت 75،0 ملم بينما تجاوزت كميات الأمطار في إحدى محافظات منطقة جازان ضعف هذا الرقم وبعض المحافظات تجاوزت كميات الأمطار بها 100،0 ملم .

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
02:27 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:25 PM

أمطار جازان.. الأمانة وبلدياتها تعمل على مدار الساعة

الفرق الميدانية والآليات بالمواقع غير المشمولة بالتصريف

أرشيفية
A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
7
3,917

باشرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها، تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة وما نتج عنها من السيول المنقولة التي شهدتها المنطقة مساء أمس الثلاثاء واستمر هطولها أكثر من خمس ساعات.
وذكر المشرف على أعمال أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الدكتور إبراهيم خياط، أن كمية الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على مدينة جازان وعلى محافظات المنطقة كانت غزيرة جداً ولم تشهدها منطقة جازان منذ سنوات طويلة.
وقال: لقد باشرت الفرق الميدانية في أمانة منطقة جازان وبلدياتها مهامها في تصريف تجمعات مياه الأمطار لمدة 12 ساعة متواصلة، وما زال العمل جارياً في جميع المواقع التي تتجمع بها مياه الأمطار في عموم المنطقة.
وأضاف: شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة حالياً بمدينة جازان تبلغ أطوالها 14.5 كم وهي تمثل نسبة 25% من إجمالي مساحة مدينة جازان، وهذه الشبكة قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات تقوم بطرد المياه بطاقة 3.3 متر مكعب في الثانية وتصريفها إلى البحر مباشرة.
وأردف "خياط": بالنسبة للمواقع التي لا تشملها شبكات تصريف مياه الأمطار المنفذة، فتمت مباشرتها بواسطة الفرق الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لسحب تجمعات المياه بالشوارع والأحياء، وتم سحب كميات كبيرة من الشوارع، ولا يزال العمل مستمراً على مدار الساعة.
وأكد أن عشرات فرق الطوارئ والكوارث و450 معدة وآلية متنوعة في أمانة المنطقة وبلدياتها الـ 26 تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة لنزح تجمعات مياه الامطار والسيول ودرء أخطارها.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن كمية الأمطار التي شهدتها مدينة جازان أمس الثلاثاء بلغت 75،0 ملم بينما تجاوزت كميات الأمطار في إحدى محافظات منطقة جازان ضعف هذا الرقم وبعض المحافظات تجاوزت كميات الأمطار بها 100،0 ملم .

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