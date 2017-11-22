النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه السادس للموسم الحالي

على كأس وجوائز دعم إحدى الشركات

أقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه السادس للموسم الحالي 1443هـ، على كأس وجوائز دعم إحدى الشركات, وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.

وتكوَّن السباق من أربعة أشواط, مسافة كل شوط 2000 متر، وجاءت نتائجه كما يلي: الأول: الخيل العربية الأصيلة, فاز به الجواد "بادي جودة" لإسطبل صالح المدفع، وفي الشوط الثاني مفتوح: فاز بالمركز الأول الجواد "يبعد" لإسطبل كاتب الثبيتي، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث مفتوح 2018م: بفوز الفرس "ممتنة" لإسطبل صالح الحمد.

وفي شوط الكأس الرئيسي (الشوط الرابع) المخصص للحصن وأفراس ثالثة ٣/١: حقق الجواد "نوماس عيد" لإسطبل محمد الفهيد المركز الأول, وتُوِّج بالكأس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه السادس للموسم الحالي
سبق

أقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه السادس للموسم الحالي 1443هـ، على كأس وجوائز دعم إحدى الشركات, وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.

وتكوَّن السباق من أربعة أشواط, مسافة كل شوط 2000 متر، وجاءت نتائجه كما يلي: الأول: الخيل العربية الأصيلة, فاز به الجواد "بادي جودة" لإسطبل صالح المدفع، وفي الشوط الثاني مفتوح: فاز بالمركز الأول الجواد "يبعد" لإسطبل كاتب الثبيتي، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث مفتوح 2018م: بفوز الفرس "ممتنة" لإسطبل صالح الحمد.

وفي شوط الكأس الرئيسي (الشوط الرابع) المخصص للحصن وأفراس ثالثة ٣/١: حقق الجواد "نوماس عيد" لإسطبل محمد الفهيد المركز الأول, وتُوِّج بالكأس.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
07:14 PM

ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه السادس للموسم الحالي

على كأس وجوائز دعم إحدى الشركات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
118

أقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه السادس للموسم الحالي 1443هـ، على كأس وجوائز دعم إحدى الشركات, وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.

وتكوَّن السباق من أربعة أشواط, مسافة كل شوط 2000 متر، وجاءت نتائجه كما يلي: الأول: الخيل العربية الأصيلة, فاز به الجواد "بادي جودة" لإسطبل صالح المدفع، وفي الشوط الثاني مفتوح: فاز بالمركز الأول الجواد "يبعد" لإسطبل كاتب الثبيتي، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث مفتوح 2018م: بفوز الفرس "ممتنة" لإسطبل صالح الحمد.

وفي شوط الكأس الرئيسي (الشوط الرابع) المخصص للحصن وأفراس ثالثة ٣/١: حقق الجواد "نوماس عيد" لإسطبل محمد الفهيد المركز الأول, وتُوِّج بالكأس.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,761
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,261

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة